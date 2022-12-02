Проспект Аль-Фараби решили перенести на левый берег Астаны

Общественность неоднократно высказывала предложения о том, что данная улица расположена в производственной зоне, тем самым не соответствует имени великого ученого.

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В Астане состоялось очередное заседание ономастической комиссии города, на котором рассмотрели вопрос по переносу наименования проспекта Аль-Фараби, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Как пояснили в акимате, ранее улицы Акжол, Вишневская и Байыркум, расположенные в районах «Алматы» и «Байконыр», были объединены и переименованы в проспект Аль-Фараби. Горожане, члены маслихата Астаны и Общественного совета, ученые, представители интеллигенции неоднократно высказывали предложения о том, что данная улица расположена в производственной зоне, тем самым не соответствует имени великого ученого, в связи с чем наименование должно быть присвоено одной из больших и центральных улиц города.

Так, на заседании ономастической комиссии Астаны было принято решение присвоить имя великого ученого Аль-Фараби улице с проектным наименованием № 38, расположенной в районе Есиль. Данная улица расположена за строящимся мостом по проспекту Тәуелсіздік.

В соответствии с будущим планом города данная улица будет одним из больших проспектов, которая начинается с реки Есиль и протянется до проспекта Кабанбай батыра общей протяженностью более 7 километров.

Предложения, рассмотренные на заседании ономастической комиссии города, будут направлены для рассмотрения на публичные слушания постоянных комиссий маслихата Астаны, на рассмотрение Общественного совета Астаны, добавили в городской администрации.