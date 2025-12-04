Не просто учитель

В рамках интеграции общечеловеческих ценностей в учебно-воспитательный процесс, обеспечения обмена опытом между педагогами и методис­тами в столице проходит двухдневный Международный педагогический форум «Құндылық. Тұлға. Болашақ», организованный акима­том Астаны и Министерством просвещения Казахстана. В нем принимают участие учителя Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Казахстана.

Лейтмотивом встречи стали слова Чингиза Айтматова о том, как тяжело человеку изо дня в день сохранять свою человечность перед лицом моральных испытаний, борьбы добра и зла и необходимости нравственного выбора. А учитывая, что каждый ученик – это в первую очередь личность, на плечи педагогов ложится колоссальная ответственность по воспитанию достойного гражданина мира.

Торжественная церемония открытия форума состоялась во Дворце Мира и Согласия. До начала официальной части все участники в лице представителей Министерства просвещения, специалистов Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина, сотрудников региональных управлений образования, методических кабинетов, центров, учителей, ветеранов педагогического труда, преподавателей вузов и других гостей могли ознакомиться с выставкой лучших практик организаций образования Астаны «Білім. Әдіс. Инновация».

Развернувшуюся экспозицию по праву можно назвать одной из визитных карточек встречи. Здесь были представлены не только уникальные работы прикладного искусства, выполненные в различных техниках – изделия из кости и дерева, декоративные композиции, национальные ремесленные миниатюры, но и методические разработки, авторские образовательные программы.

Ученики школы-гимназии № 78 и школы № 104, построенной в рамках национального проекта «Келешек мектептері», Нурадиль Болат и Санжар Рымбай со знанием дела презентовали изделия из категории handmade.

– Это камча, рукоять которой выполнена из кости, как вы видите, она украшена камнями и серебряными пластинами. Сам жгут сплетен из мягкой телячьей кожи. А это сувениры, сделанные из костей животных, точнее, лопаточной части. Мас­тер, наш учитель, постарался придать им не просто форму, но и вложил в каждую работу частичку души и национального колорита, – с уверенностью в голосе рассказывал 11-летний Нурадиль Болат.

Слушатели презентации мальчика отметили уровень его знаний, подчеркнув, что в современном мире детям важно быть всесторонне развитыми. Кстати, подходы, позволяющие интегрировать необходимые ценности в сознание подрастающего поколения, обсуждались на круглом столе «Құндылықтарға бағдарланған білім: әдістемелік ынтымақтастық және тәжірибе». Там же говорили и об эффективных методах взаимо­действия педагогов, практи­ческих моделях развития у учащихся личностных, социальных и культурных компетенций.

– Педагог – это не просто человек, преподающий тот или иной предмет, но и мудрый наставник, который направляет ученика, помогает ему расти и формироваться как личность. В рамках единой модели воспитания «Адал азамат», направленной на формирование гармонично развитой, патриотичной и ответственной молодежи, в стране ведется большая и системная работа. Сегодняшний форум предоставляет нам уникальную возможность обменяться мнениями и опытом с коллегами из других стран, расширить профессиональные горизонты и укрепить международное сотрудничество в сфере образования, – сказала глава Методического центра Астаны Сындар Дауешова.

Единый ориентир

Примечательно, что важное для педагогической общественности событие проходило в гибридном формате и собрало более 10 тыс. учителей, которые подключились онлайн. Свыше 1 500 участников работали в офлайн-режиме. При этом из регионов страны приехали порядка 130 человек.

– Это мой первый опыт учас­тия в форумах такого уровня. Подготовка и организация, безус­ловно, на высшем уровне. Если говорить о теме ценностного ориентирования учащихся, то здесь, наверное, нужно вспомнить: раньше готовили воинов, потом – людей интеллектуальных специальностей. А сейчас, по моему мнению, миру нужны те, кто обладает высокой нравственностью и завидной человечностью. Это первостепенно, ведь вы и сами знаете, как быстро развивается технологический прогресс, – подчеркнул учитель математики из Казани (Российская Федерация) Тимур Леонтьев.

Как было отмечено на форуме, страны Центральной Азии всегда отличались глубоким философским подходом к системе образования. В нашей стране испокон веков великие мыслители, в том числе Абай Кунанбаев, Ыбрай Алтынсарин, подчеркивали: просвещение неразрывно связано с единством обучения и воспитания. На круглом столе участники мероприятия в унисон заявляли: устойчивое развитие личности возможно лишь при условии гармоничного сочетания академических знаний, воспитательных практик и формирования нравственно-этических ориентиров.

– В эпоху глобальных перемен и внедрения искусственного интеллекта во главе угла стоят вопросы о том, как дальше будем воспитывать школьников? Не будем ли мы погружены в виртуальную жизнь? Нам нужно смотреть на несколько лет вперед и уже понимать, на каком языке следует разговаривать с подрастающим поколением, – верно заметил вице-президент фонда «Білім-инновация» Арафат Нурлаков.

Отдельно он остановился на теме внутришкольного климата, отметив, что от атмосферы в стенах учебного заведения, будь то зона входной группы, столовая или кабинеты, зависит многое, в том числе успех учащихся. И с этим сложно не согласиться, поскольку в современных реалиях воспитание детей требует всестороннего подхода.

– Мир становится все более сложным и непредсказуемым, поэтому нам особенно важно укреплять гуманизм, ценности и ответственность. При этом нужно держаться вместе. Молодежь должна знать свои культурные корни, уважать других и уметь вести диалог в многообразном мире. Мы живем в эпоху технологий и искусственного интеллекта, и именно поэтому человеческие качества – честность, критическое мышление, моральные ориентиры – будут важнее всего. Учебные заведения должны создавать пространство, где учащиеся учатся размышлять, понимать культуру и становятся гражданами мира, не теряя своей идентичности. Наши традиции должны помогать нам не только помнить прошлое, но и уверенно действовать сегодня и завтра, вносить свой вклад в развитие человечества, – подчеркнул в своем выступлении доцент Высшей школы образования Nazarbayev University Дуйшон Шаматов.

Международный педагогичес­кий форум «Құндылық. Тұлға. Болашақ» стал важной площадкой для определения новых ориентиров развития образования не только Казахстана, но и соседних стран. Он укрепил диалог между государственными структурами, педагогами и международными партнерами, а также дал толчок к формированию инновационных прак­тик, основанных на ценностном подходе.