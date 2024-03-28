Против буллинга высказались школьники Петропавловска

В Петропавловске отреагировали на это и сами учащиеся городских школ. По инициа­тиве сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Северо-Казахстанской области ученики школы эстетического воспитания № 8 снялись в пятиминутном ролике, в котором убедительно рассказали о страхе подростка, идущего в новую школу.

Воображение рисует мальчику сцены жестоких шуток одноклассников. Однако в реальнос­ти знакомство проходит благополучно, потому что в Петропавловске дети против буллинга и насилия, о чем и заявили с экрана. В этом юных артистов поддержали звезды шоу-бизнеса Rin’Go и Luina.

«Буллинг требует превентивных мер, – считает начальник УБОП ДП СКО полковник полиции Жандос Басыбаев. – Кроме того, школьная травля преследуется по закону, поэтому мы рекомендуем жертвам коллективной травли обращаться в полицию за помощью. Президент совершенно правильно напомнил народную мудрость, которая гласит, что тот, кто скрывает свой недуг, исцеленья не найдет. Наши граждане должны чувствовать себя в безо­пасности и дома, и в общественных местах».

Съемку короткометражки осуществил специалист пресс-службы департамента полиции Ерлан Махметов. Сценарий подготовили педагоги школы № 8, а все роли в мини-фильме исполнили учащиеся театрального класса. Ролик доступен для просмотра на аккаунтах ДП СКО в социальных сетях.