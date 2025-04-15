Противоправный контент будет заблокирован Свежий выпуск 15 апреля 2025 г. 0:30 0 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В прошлом году полицейские заблокировали почти 2 тыс. сайтов с противоправным контентом. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, в числе интернет-ресурсов, попавших под запрет, были те, что предлагали наркотики, пропагандировали суицид, содержали порнографические материалы, рекламировали онлайн-казино. За три месяца этого года сотрудники заблокировали уже более 3 тыс. ссылок на аналогичные ресурсы. К сожалению, часто потребителями непотребного контента становятся несовершеннолетние. Поэтому в департаменте призвали восточноказахстанцев подумать об информационной безопасности детей, проявлять бдительность и вовремя сообщать о подозрительных интернет-страницах. #сайт #контент