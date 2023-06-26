Проткнул предплечье пикой от забора школьник в Экибастузе
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В городе Экибастузе подросток получил серьезную травму, пытаясь перелезть через металлический забор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Помощь спасателей потребовалась 15-летнему экибастузцу 25 июня в 23:40. Подросток перелезал через металлический забор и проткнул арматурой предплечье.
«Спасатели, прибыв к месту вызова, с помощью гидравлического инструмента отрезали прут у забора, освободили школьника и передали скорой помощи», – сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
На месте работали 2 спасателя и полицейские.