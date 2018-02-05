В мире
Процедуры развода и вступления в брак усложнят в Узбекистане
В Узбекистане планируется разработать ряд предложений, которые изменят действующие правила вступления в брак и совершения развода, передает Podrobno.uz.

Это предусмотрено программой комплексных мер по поддержке женщин и укреплению института семьи, утвержденной в конце прошлой недели Шавкатом Мирзиёевым.

В частности, в документе предлагается обязать будущих супругов проходить курсы подготовки к семейной жизни. Для этого планируется разработать эффективные образовательные программы с учетом передового зарубежного опыта.

Еще одна противоречивая мера – планы по увеличению срока ожидания регистрации брака. Сейчас он составляет месяц после подачи заявления. Какой теперь срок предлагают установить эксперты, непонятно, но очевидно, что он будет в разы больше. При этом в данном случае планируется использовать международный опыт.

Кроме того, предусмотрена разработка предложений по усилению ответственности руководителя и сотрудников медицинского учреждения за выдачу справки по результатам медицинского обследования лиц, вступающих в брак, содержащей заведомо недостоверные сведения о состоянии их здоровья, сообщает Sputnik.

Сегодня не секрет, что многие вступающие в брак предпочитают заплатить деньги, не посещать врачей и не сдавать необходимые анализы, тратя свое время. Возможно, властям стоит пересмотреть саму процедуру врачебного освидетельствования в пользу ее упрощения, нежели строже наказывать врачей.

Что касается развода, то и тут ситуация довольно безрадостная. Во-первых, предлагается проводить все разводы исключительно через судебные органы. Сегодня право на развод в определенных случаях имеют органы ЗАГС.

Также в стране может быть увеличен срок примирения, который суд дает супругам при разводе. Сейчас он составляет шесть месяцев, и максимальный срок в дальнейшем планируется увеличить до одного года.

Документ также предусматривает разработку неких предложений, направленных на усиление мер взаимной ответственности супругов за сохранение семьи и брака, в том числе с изучением международного опыта по отступным выплатам при разводе.

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