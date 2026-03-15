«На основе моих наблюдений на избирательных участках я сделал заключение, что процесс голосования в рамках республиканского референдума проходит в соответствии с применимым законодательством. Я знаю, что процедуры соответствовали стандартам прозрачности. Граждане самостоятельно могли выразить свое волеизъявление. Хочу также отметить, что не было никаких вмешательств и каких-либо инцидентов», - сказал эксперт в измерении новых вызовов и угроз СВМДА посол Мутаз Фалех Салех Альхиясат.

Аналогичное мнение выразила и эксперт в человеческом измерении СВМДА посол Исмат Джахан.

«У меня была возможность осуществить наблюдение за процессом референдума на трех избирательных участках вместе со своим коллегой из секретариата СВМДА. Я сделала такие же наблюдения, то есть в целом организация пространства была очень качественной, люди приходили, опускали свои бюллетени и уходили очень довольные. Все прошло в мирном русле. И даже маленькие дети сопровождали своих взрослых членов семьи. Это также показывает энтузиазм среди населения. Это также демонстрирует поведение для молодого населения, что важно использовать свои политические права», - сказала спикер.