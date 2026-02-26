Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область проверил готовность региона к весеннему половодью. Он оценил состояние ключевых гидротехнических сооружений, а также населенных пунктов в Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Шетском и Абайском районах, подверженных риску подтопления.
По руслу реки Нура вице-премьер осмотрел села Кокпекты, Байкадам, Петровка, Сарытобе, Ботакара, Шешенкара, а также плотины «Байкадам», «Миньковскую» и Ащисуйское водохранилище.
По руслу реки Шерубай-Нуры были проверены населенные пункты Карашокы, Бесоба, Аксу-Аюлы, Кайракты, Нураталды, Аксу и Шопа, а также состояние защитных валов в Красной Поляне. В Абайском районе проинспектированы прибрежный поселок Южный, села Кулайгыр и Тасзаемка, а также водохранилища Шерубай-Нуринское и Жартасское. Кроме того, Канат Бозумбаев ознакомился с работой гидроузла Самаркандского водохранилища и проверил состояние защитных валов в селе Чкалово.
По данным акимата Карагандинской области, основные противопаводковые мероприятия в регионе завершены, работы продолжаются в городе Темиртау. Возведено и укреплено 25 км защитных дамб и валов, проведена санация более 28 км паводкоопасных участков русел рек, очищено 21 км дренажных и водоотводных систем.
На 54 участках автодорог увеличена водопропускная способность, выполнен ремонт четырех гидротехнических сооружений. Местными исполнительными органами сформированы материально-технические и финансовые резервы, вывезено около 1 млн 200 тыс. кубических метров снега.
На особом контроле – 139 населенных пунктов в семи районах и четырех городах области, потенциально подверженных подтоплению, а также 130 паводкоопасных участков автомобильных и железных дорог. Под постоянным мониторингом находятся 217 водохозяйственных сооружений.
На данный момент паводковая обстановка в регионе стабильная. Основные водохранилища работают в штатном режиме. Проводятся санитарные сбросы воды с Самаркандского и Интумакского водохранилищ.
Вчера началось республиканское командно-штабное учение «Көктем-2026» по подготовке и ведению спасательных и других работ при неблагоприятном развитии паводковой обстановки весеннего периода. МЧС проверил готовность системы оповещения территориального уровня.
С 1 марта в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций все силы и средства территориальной подсистемы гражданской защиты переводятся в режим повышенной готовности. Как сообщила пресс-служба Правительства, к антипаводковым мероприятиям привлечено 3 579 человек и 1 047 единиц техники.