Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область проверил готовность региона к весеннему половодью. Он оценил ­состояние ключевых гидротехни­ческих сооружений, а также населенных пунктов в Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Шетском и Абайском районах, подверженных риску подтопления.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По руслу реки Нура вице-премь­ер осмотрел села Кокпекты, Байкадам, Петровка, Сарытобе, Ботакара, Шешенкара, а также плотины «Байкадам», «Миньковскую» и Ащисуйское водохранилище.

По руслу реки Шерубай-Нуры были проверены населенные пункты Карашокы, Бесоба, Аксу-Аюлы, Кайракты, Нураталды, Аксу и Шопа, а также состояние защитных валов в Красной Поляне. В Абайском районе проинспектированы прибрежный поселок Южный, села Кулайгыр и Тасзаемка, а также водохранилища Шерубай-Нуринское и Жартасское. Кроме того, Канат Бозумбаев ознакомился с работой гидроузла Самаркандского водохранилища и проверил состояние защитных валов в селе Чкалово.

По данным акимата Карагандинской области, основные противопаводковые мероприятия в регионе завершены, работы продолжаются в городе Темиртау. Возведено и укреплено 25 км защитных дамб и валов, проведена санация более 28 км паводкоопасных участков русел рек, очищено 21 км дренажных и водоотводных систем.

На 54 участках автодорог увеличена водопропускная способность, выполнен ремонт четырех гидротехнических сооружений. Местными исполнительными органами сформированы материально-технические и финансовые резервы, вывезено около 1 млн 200 тыс. кубических мет­ров снега.

На особом контроле – 139 населенных пунктов в семи районах и четырех городах области, потенциально подверженных подтоплению, а также 130 паводкоопасных участков автомобильных и железных дорог. Под постоянным мониторингом находятся 217 водохозяйственных сооружений.

На данный момент паводковая обстановка в регионе стабильная. Основные водохранилища работают в штатном режиме. Проводятся санитарные сбросы воды с Самаркандского и Интумакского водохранилищ.

Вчера началось республиканское командно-штабное учение «Көктем-2026» по подготовке и ведению спасательных и других работ при неблагоприятном развитии паводковой обстановки весеннего периода. МЧС проверил готовность системы оповещения территориального уровня.

С 1 марта в целях предупреж­дения чрезвычайных ситуаций все силы и средства территориальной подсистемы граж­данской защиты переводятся в режим повышенной готовности. Как сообщила пресс-служба Правительства, к антипаводковым мероприятиям привлечено 3 579 человек и 1 047 единиц техники.