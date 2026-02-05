Проверка готовности к паводкам

Паводки
Дина Махамбетова

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провел совещание по подготовке к паводковому периоду. Он ознакомился с готов­ностью водохозяйственных объек­тов, дор­ог и мостов, сил и средств реагирования, а также с прогнозными данными системы Тalsim и результатами моделирования паводковой обстановки, произведенного с помощью системы Тasqyn.

Фото: primeminister.kz

В регионах уже возведен 831 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено более 1 тыс. км дренажных систем, каналов и арыков. Установлены и заменены 934 водопропускных сооружения на автомобильных и железнодорожных участках, проведен капитальный ремонт мостов в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

На паводкоопасных участках рек дноуглубительные работы выполнены на порядка 166 км, берегоукрепительные – на 255 км. Спрямление русел произведено на 221 км, очистка водотоков – на 172 км.

С ноября по январь должностные лица МЧС выезжали во все регионы для оценки их готовности к прохож­дению паводков. Согласно предварительному гидрологическому прогнозу РГП «Казгидромет», весной на большей части республики ожидается количество осадков выше нормы. В связи с этим дана предварительная оценка паводковой опасности.

Заместитель Премьер-министра акцентировал внимание на необходимости усиления противопаводковых мер в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.

– Начало весны ожидается теплым и с осадками. Обильные дожди, прошедшие осенью прошлого года, привели к образованию ледяной корки на поверхности земли в ряде регионов, что может осложнить паводковую ситуацию. В этой связи важно быть готовыми к различным сценариям и заранее принять необходимые меры, – отметил Канат Бозумбаев.

Вице-премьер поручил всем акиматам заблаговременно провести взрывные работы на реках, где это требуется, очистить водоотводные каналы, арыки, водопропускные сооружения и системы ливневой канализации, а также обеспечить свое­временный вывоз снега не только в городах, но и в сельских населенных пунктах.

Министерству экологии поручено обеспечить ежедневный мониторинг погодных условий и при ухудшении обстановки оперативно доводить штормовые предупреждения до заинтересованных органов. Министерству водных ресурсов дано задание определить объемы наполнения водохранилищ, обеспечить постоянный контроль за ними. Важно при необходимости заблаговременно организовать безопасный сброс воды, а также наладить постоянный обмен информацией с сопредельными государствами по трансграничным водоемам.

Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами поручено смоделировать возможную обстановку в регионах в системе Tasqyn с интеграцией данных системы Таlsim и определить потенциальные уязвимые населенные пункты.

Перед Министерством по чрезвычайным ситуациям поставлена задача заблаговременно провести учение «Көктем-2026», отработать алгоритм действий при осложнении паводковой ситуации, обеспечить координацию противопаводковых мероприятий и готовность сил и средств государственной системы гражданской защиты.

Совместно с Министерством внут­ренних дел поручено отработать вопросы своевременной эвакуации населения в случае угрозы подтоп­ления, а также обеспечить формирование необходимых запасов продовольствия, ГСМ, медикаментов и других средств жизнеобеспечения, особенно в населенных пунктах с риском нарушения транспортного сообщения. Дополнительно необходимо создать запасы инертных материалов, мешкотары и резерв инженерной техники.

Завершить весь комплекс мероприятий по обеспечению безопас­ного прохождения паводков Канат Бозумбаев поручил до 1 марта, сообщила пресс-служба Правительства.

