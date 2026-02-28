Фото: пресс-служба Минобороны

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки военнослужащие воинских частей региональных командований «Запад» и «Восток», а также подразделений Десантно-штурмовых войск совершили 10-километровый пеший марш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Как уточняется, в мероприятие были вовлечены солдаты срочной службы, военнослужащие по контракту и офицеры – всего более 1600 человек из 20 подразделений.

На марше военнослужащие отработали задачи по взаимодействию между подразделениями в условиях, максимально приближенных к боевым. Пеший марш проходил по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий. Участники марша действовали в полной экипировке, соблюдая установленный темп движения и требования безопасности.

На отдельных участках маршрута были организованы учебные вводные, требующие от личного состава оперативного принятия решений и четкого распределения обязанностей.

Также выполнялись практические задачи по организации дозора, охране и сопровождению колонны, а также действия при возникновении условных нештатных ситуаций. Особое внимание уделялось слаженности подразделений, устойчивости управления и поддержанию боевого порядка на протяжении всего маршрута. Командиры подразделений отметили высокий уровень дисциплины и мотивации участников.

Несмотря на физическую нагрузку и сложные условия прохождения маршрута, личный состав продемонстрировал высокую полевую выучку, способность преодолевать трудности и сохранять высокий боевой дух в любых условиях. Все учебно-боевые задачи были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Марш-челлендж стал не только проверкой на выносливость, но и важным этапом подготовки, направленным на совершенствование профессиональных навыков, развитие лидерских качеств и укрепление боевого братства.