Провинция Шаньдун предложила открыть в своем регионе торговое представительство QazTrade

Фото: Минторговли РК

В ходе рабочей поездки министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева в Китай состоялась встреча с заместителем председателя Народного правительства провинции Шаньдун Сун Цзюнцзи.

На встрече обсуждены ключевые вопросы и предложения для дальнейшего углубления экономического сотрудничества между Казахстаном и провинцией Шаньдун.

В числе предложений, выдвинутых провинцией Шаньдун, было предложено создать рабочий механизм для увеличения объема торговли и совершенствования торговой политики между Казахстаном и Китаем. Кроме того, провинция предложила открыть торговое представительство АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» в Шаньдуне, что позволит эффективно представлять интересы Казахстана в регионе, подобно уже существующему офису в СУАР.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев выразил готовность внимательно рассмотреть предложения и отметил, что механизмы регионального сотрудничества между Казахстаном и Шаньдуном имеют особое значение.

«С прошлого года мы развиваем торговлю с КНР по принципу регионализации, работая с каждым регионом с учётом его специфики. Этот подход уже применён с провинциями Сычуань, Хубэй и СУАР. Мы также готовы укреплять сотрудничество с Шаньдунем, используя механизмы регионального взаимодействия для роста торгово-экономических связей», - подчеркнул министр Шаккалиев.

Он также отметил экспортный потенциал Казахстана, открытый доступ на рынок продукции АПК и возможность возобновления поставок замороженного мяса и других товаров.

За семь месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и провинцией Шаньдун составил 869,1 миллиона долларов США. Экспорт вырос на 3,23%, достигнув 348 миллионов долларов США. Импорт в Казахстан за этот период достиг 521,0 млн долларов США.