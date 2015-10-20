Пройти школу армии Алмат КАЙЫРБЕКОВ, студент Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева

Среди участников форума были и другие «айдыновцы», поэтому скучать всем нам не приходилось. Но мы, откровенно говоря, поначалу оробели, когда увидели «живьем» политическую элиту Казахстана – сенаторов, мажилисменов, министров и других очень известных в нашей стране людей.

Приняв участие в таком знаменательном событии, еще больше поверил в себя и своих сверстников, с которыми часто обсуждаем наше будущее, которое неразрывно связано с Казахстаном. К примеру, не я один, но и большинство моих товарищей по учебе считают, что главное для молодого человека – это образование. Причем дополнительно к избранной профессии необходимо обязательно получить еще и военную специальность, отслужить в армии. И только после того, как выполнил свой долг перед Отечеством, можно начинать строить карьеру, жениться и заводить детей.

Не сомневаюсь в том, что «Мәңгiлiк Ел» – это будущее казахстанского народа, его единство. Лидер нации сравнивает межнациональное и межконфессиональное согласие с живительным кислородом, и я целиком поддерживаю его в этом.

Уверен, единый народ на пути к процветанию страны ничто не может сломить, в том числе экономические трудности.



