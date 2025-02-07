Прозрачность, дисциплина, отчетность

Если выделенные из Нацфонда деньги использовались не по целевому назначению, они должны быть возвращены, а госорганы обяжут публиковать ежемесячные отчеты об исполнении бюджета. Такое решение было принято на пленарном заседании Сената под председательством спикера Маулена Ашимбаева. В целом кодекс направлен на кардинальное упрощение бюджетного процесса, реформирование модели бюджетной политики путем перехода от управления бюджетом к управлению результатами, внедрение элементов блочного бюджета, определение предельных параметров бюджетной политики, усиление фискальной децентрализации.

В рамках нового Бюджетного кодекса предусмотрены несколько норм, которые напрямую затра­гивают финансовое обеспечение и компетенции местных органов государственного управления. В частности, распределение расходов между уровнями бюджетов, где финансирование отраслевых направлений в республиканском, областном, районном и сельском бюджетах определяет распределение функций между центральным и территориальным уровнями. Но, как отметил сенатор Серик Утешов, распределение многих отраслевых функций на респуб­ликанском и местном уровнях вызывает много вопросов и критики, например, в таких отраслях, как образование, занятость, социальное обеспечение, уголовно-исполнительная система. По мнению депутата, перед передачей полномочий акиматам не был проведен детальный анализ их кадровых, финансовых и оперативных возможностей.

Отвечая на реплику сенатора, вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что функцио­нальный анализ проводится на постоянной основе – одним из ключевых аспектов реформы является расширение финансовых возможностей местных бюджетов, особенно в контексте предстоящей выборности акимов.

– В этой связи мы пока не видим никаких угроз, связанных с тем, что бюджеты были переданы, но какие-то функции еще остались на областном уровне. В целом задача, которая перед нами руководством страны была поставлена, выполнена. На сегодняшний день процент местного бюджета увеличился с 36 до 47 процентов. Достаточно большие возможности сейчас появились внутри области для перераспределения финансовых средств, – пояснил вице-премьер.

После обсуждения в первом и втором чтениях сенаторы вернули Бюджетный кодекс и сопутствую­щие ему поправки в Мажилис со своими дополнениями. Первое из них, сообщил сенатор Бекбол Орынбасаров, касается усиления контроля за средствами Национального фонда. В частности, как уже было сказано выше, внесли норму об обязательном возврате нецелевых трансфертов, а также предложили дифференцировать ежемесячные объемы гарантированного трансферта в зависимос­ти от реальных потребностей бюджета.

Предусмотрено обязательное предоставление сведений о налоговых льготах в аналитичес­ком отчете, также определили требования к государственной гарантии поддержки экспорта. В расходах республиканского бюджета предлагают предусмотреть субсидии на развитие гидротехнических сооружений и меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно новеллам, государственные органы обяжут каждый месяц публиковать отчеты об исполнении бюджета, будет усилен контроль казначейства за госзакупками и строительством.

Есть нововведения, касающиеся развития исламских финансов, определены условия выпуска государственных исламских ценных бумаг и порядок планирования финансирования бюджетных обязательств.

Комментируя рассмотренные законы, спикер Сената отметил, что тенденции в системе управления государственными финансами, а также проблемы в сфере фискальной политики стали свидетельством необходимости пересмотра бюджетной модели страны.

– В рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева был разработан новый Бюджетный кодекс, который предусматривает кардинальные реформы в данной сфере и направлен на повышение эффективности бюджетной политики, прозрачности бюджетного процесса и ответственности его участников. В рамках нового Бюджетного кодекса развиваются и принципы межбюджетных отношений для сбалансированного развития регионов. Депутатами Сената предложены поправки по механизмам, обеспечивающим контроль за эффективным расходованием бюджетных средств и другим направлениям. В целом принятие нового Бюджетного кодекса – результат тесной и эффективной работы исполнительной и законодательной ветвей власти по реализации поручений Главы государства. Надеемся, что рассмотренные сегодня законы позволят эффективно реализовать фискальную политику государства и достичь целей, определенных стратегическими документами страны, – подчерк­нул Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, Закиржан Кузиев считает, что для полноценного развития сельского хозяйства важно создать аграрные кластеры. Для поддерж­ки отрасли и аграрных стартапов сенатор также предложил создать единый центр обучения на базе Национального аграрного научно-образовательного центра. Закрепить обязательную производственную стажировку для выпускников рабочих профессий предложила Бибигуль Аккужина, а Жанболат Жоргенбаев озвучил ряд мер по укреплению транзитного потенциала страны. В частности, по мнению сенатора, увеличить поток туристов, стимулировать экономическое развитие приграничных регионов и привлечь инвестиции можно через открытие новых пунктов пропуска и создание торгово-логистических центров на пос­тах «Калжат», «Нарынкол» и «Каркара». Серик Шайдаров высказался о необходимости выделения дополнительных средств для реализации инфраструктурных проектов в области Улытау, а также рассмотреть возможность перерегистрации в налоговых органах Улытау юридических лиц – недропользователей, работающих на арендованных землях.