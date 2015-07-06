Прямая речь

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– Я рад вновь приехать в Казахстан, на День рождения столицы – этого прекрасного, уникального города. Поверьте, я немало поездил по миру, побывал в разных странах, но городов, подобных вашему, не видел. Когда я рассказываю друзьям, коллегам, соотечественникам об Астане, всегда делаю акцент на ее архитектурном разнообразии. Причем речь идет не столько об эклектике, сколько об умении гармонично сочетать стилевую разнонаправленность.
Я все больше убеждаюсь в том, насколько трепетно государство заботится о своем народе и, главное, о детях. Неустанная работа в разных сферах жизни всегда дает результаты – мы видим успехи Казахстана в спорте, искусстве, культуре. Многие мои соотечественники мечтают увидеть все это своими глазами.

Малика ЛИВЕРАНТ, аниматор:
– В праздничные дни, несмотря на капризы погоды, астанинцы собирались на различных площадках и активно участвовали во всех предлагаемых конкурсах. И взрослые, и дети. Нам даже не приходилось особо утруждаться, чтобы развеселить их. Потому что все приходили уже в праздничном настроении, готовые шутить, улыбаться, активно отдыхать и соревноваться. Я думаю, что и жители, и гости столицы, без сомнения, запомнят День столицы насыщенным яркими, уникальными событиями, наполненным радостью и весельем.

Бронислав БУГИНАС, преподаватель Дворца школьников:
– Родом я из Жезказгана, два года назад пере­ехал в столицу и полюбил этот город всей душой. Особый ритм, энергия, динамичное развитие – столица открывает широкие перспективы перед каждым. Астана – это сердце нашей большой страны! Вот уже два года при Дворце школьников действует Центр раннего музыкального развития, где мы занимаемся с малышами от 3 до 6 лет вокалом, хореографией. Хотим вырастить своих воспитанников настоящими патриотами Казахстана, передавая через культуру и музыку традиции любви к Родине, уважения к ее истории и традициям. И конечно, к нашей замечательной столице, к Дню рождения которой мы подготовили свои лучшие номера, один из которых так и называется – «Казахстан – это Родина моя». От всей души поздравляю Астану с 17-летием, желаю всем казахстанцам благополучия!

Ольга ИВАННИКОВА, художественный руководитель детского ансамбля, Узбекистан:
– Каждый год с нетерпением жду Дня столицы, чтобы приехать в Астану и поздравить ее жителей. Это действительно светлый и прекрасный праздник, который сближает детей и взрослых из разных стран, объединяет, наполняет живительной энергией, дает прекрас­ную возможность для обмена опытом. Это удивительный город, в котором каждый год, приезжая, обнаруживаешь что-то новое. Я уверена, что у столицы Казахстана, как и всей страны, большое будущее, ведь ее благополучие основано на упорстве, труде и единстве народа Казахстана.

Арман БЕЙСЕМБАЕВ, школьник:
– Я очень люблю Астану и хочу, чтобы каждый год день ее рождения превращался в грандиозный праздник. В столицу приезжает много гостей, все хотят увидеть, какой у нас красивый и привлекательный город. Я горжусь, что живу в столице. Главные символы Астаны – монумент «Байтерек», океанариум «Думан», Дворец школьников, в котором я занимаюсь спортивно-бальными танцами. Здесь каждый может найти занятие по душе. Желаю родному городу дальнейшего развития и процветания!

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