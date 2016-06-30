​Прямая речь

– Событие – знаковое: Казахстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. Его кандидатуру поддержали 138 государств из 193 стран – членов ООН, принявших участие в голосовании. Наша страна стала первым государством Центральной Азии, избранным в состав наиболее авторитетной структуры ООН, на которую Уставом международной Организации возложена ответственность по поддержанию глобального мира и безопасности.

Избрание Казахстана в Совет Безопасности ООН подтвердило огромный авторитет и уважение, которым пользуется миролюбивая внешняя многовекторная и конструктивная политика Главы государства Нурсултана Назарбаева. Символично и знаменательно то, что новая дипломатическая международная победа нашей страны состоялась в год 25-летия Независимости Республики Казахстан.

Как ученый-историк считаю, что избрание Казахстана в Совет Безопасности ООН стало новым абсолютным историческим триумфом Лидера нации и всего народа Казахстана. Все это было достигнуто благодаря величайшим, титаническим и неимоверным усилиям Президента Нурсултана Назарбаева.

Казахстан сегодня играет очень активную роль в системе международных отношений. В целом многовекторная внешняя политика нашей страны полностью оправдала себя. Безусловно, за всем этим видится колоссальная и огромная многогранная деятельность Главы государства.

Также надо в целом отметить, что внешняя политика Казахстана на протяжении 25 лет всегда отличалась приверженностью букве и духу заключенных международных соглашений. Абсолютно уверен, что избрание Казахстана в Совет Безопасности ООН откроет новые перспективы для мира и реализации многих его инициатив.

Новый триумф нашей страны заключается в следующей аксиоме: Казахстан состоялся как общепризнанное авторитетное государство, и мы заняли достойное место в мире.

Юрий ЦХАЙ, вице-президент казахстанской Федерации бокса:

– То, что Казахстан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН, – еще одно признание нашего лидерства в Центральной Азии и безусловного авторитета Главы государства Нурсултана Назарбаева.

Как и другие спортивные федерации, мы вовлечены в международные отношения и на протяжении последних лет наблюдаем рост авторитета нашего государства, базирующегося в том числе на стабильной внутренней обстановке, межнациональном и межконфессиональном согласии. При этом важную роль при голосовании за кандидатуру Казахстана в ООН, я думаю, сыграла и миролюбивая, конструктивная позиция республики во внешней политике, готовность стать мостом и диалоговой площадкой для переговоров третьих стран.

Состоявшееся событие – предмет гордости для всех нас, казахстанцев. Безусловно, они сделают все, чтобы мнение нашей страны было услышано и принято во внимание по всем актуальным проб­лемам современности, которые будут обсуждать в Совете Безопасности. Сегодняшний день ставит перед нами множество вызовов и угроз – это касается всех сфер жизни: и политики, и экономики, и спорта. Но так же, как и до этого, Казахстан пройдет через испытания и, уверен, сделает все, чтобы помочь пройти через них другим государствам.

Айдар АБУОВ, руководитель ОО «Конгресс религиоведов Казахстана»:

– Казахстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН от Азиатско-Тихоокеанской группы государств. Это поистине историческое для страны событие.

Глубоко символично, что данное событие произошло в год празднования респуб­ликой 25-летнего юбилея Независимости! За всю историю деятельности Организации Объединенных Наций наша страна является первым государством Центрально-Азиатского региона, вошедшим в состав столь важного органа.

Сегодня Казахстан узнаваем своими созидательными инициативами, нас знают как страну с динамично развивающейся экономикой и сплоченным многонациональным обществом. Вместе с тем современные вызовы и нестабильность в ряде регионов мира требуют от государств создания новой системы безопасности и развития, основу которой должны составлять принципы взаимного сотрудничества, уважения, толерантности и взаи­мопонимания. Основным лейтмотивом в этом направлении должно стать объединение усилий всех государств, преодоление существующих конфликтов и разногласий, поиск компромиссов, ведущих к миру и согласию.

Первостепенной задачей Казахстана в составе Совета Безопасности Организации Объединенных Наций станет консолидация усилий в противодействии международному экстремизму и терроризму, что является актуальным практически для каждого региона земного шара.

Я искренне убежден, что мы с честью и достоинством, а также полной ответственностью выполним возложенную на нас столь важную миссию.