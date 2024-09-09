Прямая выборность акимов как ключ к общественному доверию - эксперт

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Айдана Акесина, главный эксперт отдела стратегического анализа Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании особо отметил итоги внедрения прямой выборности акимов сел и акимов районов и городов областного значения. 

Фото: beta.kisi.kz

С 2021 года избрано около 2,5 тысячи акимов сел. Таким образом, за 3 года выборы прошли в 90% сельских населенных пунктов. Это значит, что 9 из 10 сельских населенных пунктов нашей страны смогли выбрать себе акима путем прямого голосования.

Обновился и сам корпус акимов – более половины (60%) из них ранее никогда не работали на государственной службе. А средний возраст вновь избранных акимов составил 46 лет.

С момента введения системы прямых выборов акимов можно выделить несколько ключевых итогов, которые продемонстрировали значительный позитивный эффект избирательной реформы.

Во-первых, акимы, избранные в результате прямых выборов, проявляют большую ответственность перед своими избирателями. Это связано с тем, что их работа напрямую зависит от доверия и поддержки местных жителей. Это напрямую сказывается на качестве их работы и стремлении решать насущные проблемы жителей.

Во-вторых, можно говорить о качественном улучшении взаимодействия с населением: избранные акимы стали более доступными и открытыми для общения с гражданами. Регулярные встречи, сходы, собрания и приемные дни, которые акимы традиционно проводили до этого, дополнились прямыми эфирами в Instagram, чат-ботами для обращений в Telegram и другими механизмами обращений. Эти каналы связи доступны и понятны гражданам и упрощают процесс взаимодействия, что способствует лучшему пониманию потребностей и ожиданий населения.

Успешная реализация избирательной реформы станет важным шагом на пути к построению более справедливого и прозрачного общества, в котором право выбирать акимов всех уровней будет реальной возможностью для каждого гражданина влиять на развитие своей территории.  

 

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