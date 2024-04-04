Прямое авиасообщение между Казахстаном и США: переговоры продолжаются

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В рамках исполнения поручения главы государства по установлению прямого авиасообщения между Казахстаном и США АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) подписало соглашение с Федеральной авиационной администрацией США (FAA) о проведении предварительной международной оценки по безопасности полетов (IASA).

«В соглашении изложен совместный подход к процессу предварительной оценки IASA, включая обмен информацией, техническую помощь и мероприятия по наращиванию потенциала. Данное соглашение позволит усилить сотрудничество ААК, КГА и FAA по повышению уровня обеспечения безопасности полетов в Казахстане», - сообщает комитет гражданской авиации.

В рамках предварительной оценки IASA, FAA оценивает на предмет соблюдения международных стандартов ИКАО по безопасности полетов органами гражданской авиации стран, чьи авиакомпании подали заявки на полеты, осуществляют полеты в США или участвуют в кодшер-соглашениях с американскими авиакомпаниями.

Предварительная оценка IASA направлена на получение в дальнейшем статуса от FAA категории 1, который позволит запустить прямое авиасообщение между Казахстаном и США казахстанским авиакомпаниям при наличии соответствующих воздушных судов.