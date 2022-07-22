Общество
Пугающая статистика
Флора Левина

Чуть ли не каждую неделю появляется информация о детях, выпавших из окон многоэтажных домов. В чем причина трагедий? Любопытство и бесстрашие, присущее всем детям, или же все-таки невнимательность взрослых?

Чаще всего опасности подвергаются дети в возрасте от двух до семи лет. С начала этого года из окон многоэтажек в столице выпали 20 ребятишек (!), еще 11 – в Жамбылской области. По три аналогичных факта зарегистрированы в Караганде и области Абай, два – в Актобе и по одному в Павлодаре, ВКО и Акмолинской области.

В семье семейчанки Гульмиры Ажаровой знают не понаслышке, насколько опасными могут быть окна без специальных решеток. Два года назад младшая из трех дочерей чуть было не выпала из окна. Подоспели вовремя, с ужасом вспоминают молодые родители.

– Младшая дочка залезла на окно, ей тогда было два годика. К счастью, мы успели, подбежали. Она пыталась посмотреть вниз. Потом первым делом поставили решетки. И теперь всегда спокойны и за своих детей, и за чужих, приходящих в гости, это немаловажно, – рассказывает Гульмира Ажарова.

Впрочем, средств защиты существует немало. По словам специалистов, есть простые и в то же время надежные способы обезопасить детей.

– Самый бюджетный способ – это замки-тросики на окна, которые позволяют открыть окно не более чем на 10 сантиметров. Они закрываются на ключ, легко устанавливаются и стоят около 5 тысяч тенге. Следующий вариант – это алюминиевая решетка: стоит около 10 тысяч тенге, зато выдерживает около 60–80 килограммов, – говорит представитель одной из компаний Семея по установке решеток на окна.

Правда, решетки на окна устанавливают далеко не все. Как итог – ужасающая статистика.

По словам врачей, если ребенок и выживет, то нет никакой гарантии сохранения его здоровья. Такие травмы – одни из самых тяжелых. Выжившие дети нередко становятся инвалидами.

– Это классическое «не усмотрели»: дети опираются на москитную сетку и летят с «парашютом» вниз. Порой на москитной сетке и привозят к нам. В большинстве случаев у них травмы, несовместимые с жизнью, – говорят медики.

Тем временем, всего две недели назад, трехлетний малыш выпал из окна шестого этажа в Семее. Новость буквально всколыхнула весь город. Пользователи соцсетей активно обсуждали происшествие. Как выяснилось, мама малыша в это время кормила младшего ребенка, но сама же призналась полицейским, что старший сынок часто любил играть на подоконнике.

Сочувствия и сострадания близкие семьи не прочитали ни в одном аккаунте. Практически все в одночасье превратились в судей и обвиняли мать в случившемся. Но ведь она и не отрицает: да, не уследила, не подумала, что очередная игра ее сына может закончиться трагедией...

К слову, эксперты говорят, что и мебель в доме нужно расставлять так, чтобы ребенок не смог самостоятельно влезть на подоконник. Важно объяснять малышам, что играть у окна нельзя. И, самое главное, никогда не оставлять их без присмотра.

Не оставлять малолетних детей без присмотра у открытых окон просят и в управлении полиции города Семея.

– Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты. Установите на окна блокираторы, оконные замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно. Только бдительное отношение с вашей стороны к своим собственным детям поможет избежать беды, – предупреж­дают полицейские.

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