Вначале «барсы» в Магнитогорске с разгромным счетом 1:5 уступили «Металлургу», потом проиграли в Череповце со счетом 2:3 местной «Северстали», а теперь, также на выезде, уступили минскому «Динамо» со счетом 0:1, причем по итогам овертайма.

Теперь казахстанская команда дома с 25 сентября по 1 октября сыграет против казанского «Ак барса», новосибирской «Сибири», «Адмирала» из Владивостока и ярославского «Локомотива».