Пусть ярче горит свеча

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Асель Шаяхмет

Анимационные фильмы в Казахстане становятся все популярнее, а отечественными режиссерами все активнее используются современные подходы и технологии.

фото предоставлено пресс-службой КИОР

В столице проходит уоркшоп KIPD Animation с участием лучших зарубежных и отечественных специалистов. Они собрались для обмена опытом и идеями, обсуждения таких тем, как создание современной многообразной мультипликации, привлечение зарубежных экспертов в индус­трию, налаживание связей с известными анимационными студиями. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и информации Республики Казахстан, центр MediaLab Казахстанского института общест­венного развития.

По словам вице-министра культуры и информации Евгения Кочетова, в Казахстане начинается новая эра в создании креативной индустрии.

– Ведется системная работа – готовится законодательная база в сфере креативной индустрии, направленная на развитие и поддержку специалистов данной отрасли, защиту интеллектуальной собственности. Также мы должны развивать креативную экономику, то есть иметь представление о том, как завтра реализовывать продукт через имею­щиеся продюсерские центры. Кроме того, в каждом регионе Казахстана будут открываться креативные хабы – места сосредоточения творческих людей – и будет разрабатываться новая система мер поддержки и поощрения для креативщиков, – отметил вице-министр.

Зарубежный эксперт, соучредитель компании «Lumieres Group» Мария Косарева в своем выступ­лении подчеркнула, что анимация – это не просто искусство, это часть современной культуры.

– При просмотре анимационных работ зритель соприкасается с особым видом искусства, оказывающим влияние на эмоции, сознание и восприятие. В двухдневном мероприятии мы поговорим о новых направлениях в сфере анимации, запросах аудитории, будем обсуждать, как презентовать свой проект (питчинг), как добавить новые идеи и креатив в медиапродукцию, – сказала Мария Косарева.

После официальной части участникам и гостям встречи был представлен короткомет­ражный анимационный фильм «Shyraq», снятый основателями казахстанской анимационной студии ARA Studio Мейржаном Сандыбаем и Бахытжаном Шабдукаримовым. По словам ребят, на создание данной картины у них ушло порядка двух лет. Порой приходилось делать вынуж­денные паузы из-за нехватки средств.

«Shyraq» (шырақ) в переводе с казахского языка «Свеча», это добрая история о завалявшейся на чердаке дома свечке. Время от времени, оживая, она ищет свое предназначение и однажды находит, попав случайно с чердака в дом. Не хочется спойлерить, поэтому лишь добавим, что в финале благодаря этой свече в доме воцарятся некогда потерянные единство и понимание.

Как рассказывает режиссер и директор картины Мейржан Сандыбай, все их анимационные фильмы призваны транслировать добрые семейные ценности.

– На создание этого мультфильма нас вдохновила стандартная жизненная ситуация: в каждой семье чрезмерно используются гаджеты, и по этой причине пропадает тепло взаимоотношений между близкими людьми. И мы решили напомнить о важности семейного очага и душевной атмосферы в доме, – сказал он.

Также в программу уоркшопа KIPD Animation вошли мастер-классы «Анимация: настоящее и будущее» для участников мероприятия и студентов. Они позволят значительно повысить квалификацию отечественных специалистов (будущих в том числе), всех, кто так или иначе связан с анимационной индус­трией. Также на форуме говорили о тенденциях анимации и самых известных мировых проектах, технологиях создания анимационного контента.

#Астана #анимация #фильмы #киноиндустрия #KIPD Animation #уоркшоп

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