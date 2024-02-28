Пусть звучат мелодии мечты!

Едва ли сегодня встретишь казахстанца, который не знает песен одного из основоположников современной казахской вокальной музыки, лауреата Государственной премии, народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева. За более чем 50 лет творческой деятельности им созданы свыше 200 песен, романсов, хоровых произведений, музыка к кинофильмам и спектаклям. Его песню «Атамекен» («Земля отцов») на стихи Кадыра Мырзалиева заслуженно называют неофициальным гимном страны.

Мюзикл «Асыл арман» повествует о жизни и деятельности Ескендира Хасангалие­ва. Название для постановки выбрали неслучайно: именно так называлась одна из первых песен в его репертуаре. Сценарий к пьесе написан писателем-драматургом, лауреатом премии «Алаш» Мадиной Омаровой. Поставила мюзикл Гаухар Адай – «Лучший режиссер» по версии международного театрального фестиваля в Грузии. Роли исполнили артисты молодежного музыкального театра «Атамекен».

На пресс-конференции, посвященной премьере мюзикла, литературный консультант Казахского национального академического театра драмы им. М. Ауэзова Алия Бопежанова отметила, что эту постановку можно считать историческим прорывом, и подчеркнула, что мюзикл ставится на малой родине композитора.

На премьере в зале Дворца искусств «Атамекен» – настоя­щий аншлаг. Среди почетных гостей – семья композитора, а также представители твор­ческой интеллигенции из других регионов. Целое море эмоций и, конечно же, такие родные, ставшие народными хитами песни. Постановка получилась масштабной не только по содержанию, но и по воплощению. В мюзикл вовлекли пять художественных коллективов, или более сотни артистов. Задействовано оркес­тровое сопровождение.

– Примечательно, что мюзикл подготовила молодежь. Это означает, что творческое наследие нашего земляка актуально, близко по духу новому поколению казахстанцев, – заметил заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов.

– Думаю, те мечты, о которых пел Ескендир Хасангалиев в песне «Асыл арман», сбылись. Вместе с тем эта постановка стала определенной ступенью к достижению не только моей мечты, но и многих молодых актеров, сумевших сегодня выступить для большой аудитории, – сказала после премьеры режиссер Гаухар Адай.