В Костанае по инициативе Национальной академии наук при Президенте РК и при активном участии акимата области состоялось региональное выездное заседание президиума НАН на тему «Сильная региональная наука – сильный регион».

Мероприятие прошло в целях реализации поручений Главы государства по развитию агропромышленного комплекса, данных на заседании Национального курултая. В частности, Президент поставил задачу, чтобы в течение 10 лет Казахстан вошел в десятку мировых производителей и пос­тавщиков продуктов глубокой переработки зерна. Он также подчеркнул необходимость индус­триализации аграрного сектора и всесторонней поддержки науки и инновационного развития регионов.

В выездном заседании в Костанае приняли участие президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, депутаты Сената Парламента, руководители государственных органов, научных организаций, представители вузов региона, ведущие отечественные и зарубежные ученые в сфере глубокой переработки сельхозпродукции и АПК, энергетики, здравоохранения, а также представители бизнес-сообщества.

Область больших возможностей

Костанайская область по праву считается одним из важных индустриальных регионов Казахстана. Основу ее экономики составляет обрабатывающая промышленность, на которую приходится свыше 66% всей выпускаемой здесь промышленной продукции. Причем более половины этой доли, а именно 54%, занимает машиностроение. Наряду с этим важное значение имеют пищевая промышленность и металлургия.

Особое место в экономике области отведено аграрному сектору. По объему валовой продукции сельского хозяйства регион входит в число лидеров – здесь сосредоточено свыше 10 млн га сельхозугодий, из которых более 4 млн га занято посевами, преимущественно зерновыми культурами.

В 2025 году только площадь ярового сева составила более 5,1 млн га, в том числе зерновыми культурами занято 4,2 млн га. Растут площади под пользую­щимися повышенным спросом масличными культурами – они размещены на 755 тыс. га.

Сложившаяся структура аграрного сектора позволила области стать одним из ведущих экспортеров зерна в стране. До 70–80% выращенного в регионе зерна экспортируется в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Иран, Китай и Россию.

В то же время, несмотря на такой значительный потенциал,­ глубокая переработка местной сельскохозяйственной продукции не получила в области должного развития. Основная часть собранного урожая зерна вывозится в виде сырья без создания добавленной стоимости. К слову, в целом по стране перерабаты­вается менее 3% от валового сбора зерновых, что критически мало для государства, входящего в число крупнейших экспортеров пшеницы.

В Костанайской области отсутствуют заводы по глубокой переработке зерновых и масличных культур. Привлечение инвес­тиций в эту сферу и создание соответствующих производств позволят наладить производство новых видов востребованных на рынке продуктов, таких как аминокислоты, глютен, лизин, крахмал, биоэтанол и другие, которые дадут возможность выйти на импортозамещение широкого ассортимента товаров.

Что касается мясного и молочного животноводства, птицеводства и кормового производства, то загруженность действующих мощностей предприятий области пока невысокая, в прошлом году она составила: по переработке мяса – 60,3%, молока – 87%.

В животноводстве области за первое полугодие нынешнего года произведено 21,3 тыс. тонн мяса, 141,4 тыс. тонн молока. За этот же период в регионе перерабатывающими предприятиями выпущено продуктов питания на сумму 216,9 млрд тенге, что на 15,8% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

В области успешно реализуется­ инвестиционный проект ТОО «Биоком Казахстан» по глубокой переработке шкур крупного рогатого скота с получением высокопротеиновой кормовой добавки «Протеин 82%». Проект является инновационным, направленным на безотходную переработку животноводческого сырья с получением высококачественного белкового продукта, применяемого в кормопроизводстве.

Костанайская область обладает серьезным потенциалом и в других сферах. Здесь сосредоточены крупные месторождения железной руды, бокситов, никеля и других стратегических полезных ископаемых. В регионе функцио­нируют предприятия горно-металлургического комплекса республиканского значения, одной из главных отраслей является машиностроение, включая производство сельхозтехники и оборудования.

Академики готовы к диалогу

Если вести речь о возможнос­тях глубокой переработки сельхозпродукции, то, по мнению ученых, для успешного развития соответствующей сферы необходимо активней задействовать региональную науку, инновационный сектор и систему подготовки кадров. Научно-технологическое сопровождение должно включать все этапы – от разработки новых сортов и пород с нужными свойствами до создания технологий глубокой переработки и управления готовыми производствами.

Ранее Национальной академией наук была предложена инициатива по поддержке развития научного потенциала в регионах Казахстана с целью его эффективного использования местными исполнительными органами для решения актуальных региональных задач общественно-экономического развития. Указанная инициатива получила поддержку в ряде поручений Президента Казахстана.

Выездные президиумы Академии наук уже прошли в ряде областей страны и послужили отправной точкой для активизации деятельности региональных ученых.

Костанайская область является одной из крупнейших житниц страны с хорошо развитым животноводством, этот фактор и определил повестку дня выездного заседания президиума НАН. На обсуждение были вынесены вопросы, касающиеся приоритетных направлений комплексного развития региона, включая глубокую переработку сельскохозяйственной и животноводческой продукции, увеличение выпуска продукции высоких переделов в агропромышленном комплексе, промышленное развитие, внедрение новых технологий и повышение конкурентоспособности предприятий.

Особое внимание в ходе выездного заседания было уделено обсуждению вопросов, касающихся поддержки региональной науки и трансфера технологий, в том числе речь шла об усилении научной деятельности на местах, коммерциализации разработок и привлечении передовых технологий.

Данный процесс невозможен без качественной подготовки кад­ров для производства. Поэтому развитие человеческого капитала, модернизация системы образования и целевая подготовка специалистов для потребностей региона также находились в фокусе внимания участников.

Не упустили академики из поля зрения и современные тренды, такие как внедрение экологически устойчивых технологий, применение «зеленых» решений в промышленности и сельском хозяйстве, снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также цифровая трансформация производства и агросектора – внедрение современных цифровых решений и искусственного интеллекта, в том числе в сельское хозяйство.

Выступая с докладом перед участниками мероприятия, президент НАН Ахылбек Куришбаев озвучил ряд мер, необходимых для развития региональной нау­ки в Костанайской области. Он подчеркнул, что в переработке продукции аграрного сектора кроется огромный неиспользованный потенциал создания дополнительной стоимости, поз­воляющий еще выше поднять эффективность производства и на системной основе решить проблему импортозамещения. К слову, на этом аспекте особое внимание заострял Глава государства, поставив задачу в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%.

Это требует научно-технологического обновления АПК, внед­рения цифровых решений, использования лучших мировых практик и адаптации к климатическим изменениям.

Дефицит научного потенциала

Как отметил Ахылбек Куришбаев, устойчивое развитие регио­на требует принятия научно обоснованных мер, адаптации к климатическим рискам, рационального использования ресурсов, сокращения выбросов и внедрения экологичных технологий.

Вместе с тем регион испытывает дефицит научного потенциала. По статистике, на Костанайскую область в 2024 году приходилось лишь 1,2% всех внутренних затрат на НИОКР, сделанных в Казах­стане. Число исследователей на душу населения здесь в восемь раз ниже, чем в Алматы. Более того, средний возраст специалистов с ученой степенью достигает 54 лет (против 50 лет по стране). В этой связи требуется модернизировать научную инфраструктуру и привлечь в регион молодых исследователей, вовлечь больше преподавателей местных вузов в научную работу.

Учитывая сложившиеся реалии, Академия наук предлагает следующие решения по развитию региона в соответствующей сфере: создание регионального научно-инновационного фонда и внедрение механизма целевого финансирования научных исследований под нужды области.

Акимат области совместно с НАН определит пять-семь приоритетных направлений исследований. В то же время важно научно-технологически сопровождать все этапы производственного цикла: от выведения новых сортов и пород до внедрения комплексных технологий глубокой переработки и эффективного управления производством.

Развивая тему, Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что регион должен иметь четкую долгосрочную стратегию развития, которая базируется на конкурентных преимуществах. Именно она должна лечь в основу ежегодных планов развития и принимаемых управленческих решений. Только такой принцип позволит обеспечить устойчивое развитие, не допуская перекосов и диспропорций в развитии различных направлений экономики и социальной сферы.

Учитывая местную специфику

В ходе конструктивного диалога было предложено внедрение современных методов исследований. Так, в целях моделирования климатических, агроэкологических и инфраструктурных сценариев, оптимизации регионального планирования и повышения устойчивости производственных систем необходима реализация регио­нальной научно-технической программы с использованием Лаборатории пространственно-временного ИИ и устойчивого развития НАН. Тем самым будет создана основа для построения системы поддержки принятия решений. Академия также выразила готовность стать надежным партнером области, проводить экспертизы, участвовать в проектах, готовить кадры и привлекать инвестиции.

Также в рамках выездного заседания была организована научно-инновационная выставка. Состоя­лась форсайт-сессия с участием ведущих ученых, представителей бизнеса и госорганов по определению приоритетных задач для развития региональной науки Костанайской области. Участники обсудили возможности сотрудничества между научным сообществом и индустриальным сектором.

Помимо заседания президиума, в Рудненском индустриальном университете состоялось официальное открытие регионального форсайт-центра. Он станет важной площадкой для стратегического анализа, прог­нозирования и формирования приоритетов научно-технологического развития региона.

В ходе прошедшего в Костанайской области мероприятия Национальная академия наук подписала Меморандум с Фондом науки РК по совместному сотрудничеству. По итогам выезд­ного заседания принято решение подготовить аналитическую

записку в Правительство страны по развитию глубокой переработки сельхозпродукции и

научного сопровождения отрасли. Также Академия наук совместно с акиматом области разработает и утвердит план совместных действий по развитию науки региона.

Край притяжения инвестиций

Результатом встреч и конструктивных диалогов в Костанае стала подготовка своеобразной «дорожной карты», направленной на развитие региональной науки и технологий.

Для достижения этой цели Национальная академия наук предлагает принять ряд конкретных мер. Основное внимание должно быть уделено работе советов по науке и технологиям при акиматах. Они должны стать открытой площадкой для широкого обсуж­дения проблем развития науки и инноваций в регионе с участием всех заинтересованных структур.

Именно здесь, по мнению ученых, должны быть определены приоритетные направления и конкретные тематики научных исследований, синхронизированные с особенностями региона. Именно совет должен подготавливать и вносить в соответствующие органы обоснованные предложения, по каким специаль­ностям и в каком количестве нужно готовить кадры для региона, сколько нужно выделять для этого образовательных грантов.

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РК, финансирование от акиматов должно быть направлено не на формальное освоение бюджета, а на реальное стимулирование приоритетных и перспективных научных направлений, способных обеспечить экономический и технологический рост региона.

При этом, учитывая аграрный, научный и индустриальный потенциал Костанайской области, учеными предлагается создание научно-производственного хаба по глубокой переработке сельхозпродукции при поддержке акима­та региона, Академии наук и индустриальных партнеров. Такой центр может стать точкой притяжения инвестиций, инноваций и экспортных компетенций в сфере АПК, обеспечив технологический рывок региона по глубокой переработке и не только.

Помимо этого, в целях консолидации усилий науки, бизнеса и аграрных предприятий академия предлагает рассмотреть вопрос о создании Ассоциации производителей, переработчиков и научных организаций по глубокой переработке зерна в регионе при поддержке НАН и Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности.