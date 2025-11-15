Путь постоянного совершенствования

Марина Демченко
Тенге стал ключевым инструментом обеспечения финансовой стабильности и экономического суверенитета Казахстана

Опережая инновации

История национальной валюты началась 3 ноября 1993 года, когда была сформирована государственная комиссия по введению новой денежной единицы. 12 нояб­ря того же года вышел Указ «О введении национальной валюты Республики Казах­стан», а с 15 ноября тенге стал в респуб­лике официальной расчетной единицей.

За прошедшие десятилетия национальная валюта не только укрепилась в качестве основного платежного средства, но и стала объектом применения самых передовых технологий – как в области макроэкономического управления, так и в сфере защиты от фальсификации.

История тенге – это долгий путь постоянного совершенствования. С самого начала, с момента введения в 1993 году первой серии банкнот «Порт­реты», и далее через серии «Аль-Фараби», «Байтерек» и «Қазақ елі» национальная валюта Казахстана считалась и считается в мировом сообщест­ве одной из самых защищенных от подделок.

Как отмечают специалисты Национального банка, защита банкнот начинается уже на этапе разработки дизайна, и на каждой купюре применяется по двадцать и более защитных элементов. Именно трудновоспроизводимые графические и технологические элементы препятствуют фальсификации.

– Каждая новая серия казахстанских банкнот является опережающим шагом в борьбе с фальшивомонетчиками. С развитием технологий банкноты усиливались все более сложными и многоуровневыми защитными элементами, которые не только улучшали визуальный дизайн, но и значительно повышали уровень защиты, – говорит пресс-секретарь Национального банка Казахстана Асан Ахметжан, предлагая посмотреть, какие новые элементы защиты появлялись в каждой из серий и чем каждая из них особенна.

Так, первая серия банкнот Казах­стана «Портреты» имела базовые защитные элементы: офсетную печать; интаглио (рель­еф­­ную) печать; водяной знак; микротекст; металлизированную нить, внедренную в бумагу; ныряющую металлизированная нить; оптически меняющую цвет краску. Это был первый шаг в обеспечении безопасности банкнот.

Вслед за нею вышла серия «Аль-Фараби» (1993–2003), которая наряду с базовыми защитными элементами включала и более сложные элементы защиты. Появились электротип – водяной знак в виде изображения номинала, видный в проходящем свете, и магнитная нить, считываемая специальным оборудованием.

– Подлинность ассигнаций подтверж­дали золотое интаглио – элемент с высокорельефным слоем золотистой краски и иридисцентная полоса в виде линии с золотистым блеском, при изменении угла наклона которой появлялся рисунок. Эти элементы защиты усиливало оптически изменяющее цвет изображение, – продолжает Асан Ахметжан, показывая, как при повороте банкноты меняется колорит.

Следующий шаг в эволюции защиты казахстанских банкнот был сделан с выпуском серии «Байтерек» в 2006 году – добавились инновационные технологии защиты, улучшив уровень безопасности и сделав банкноты еще сложнее для подделки. Дизайн дополнила голо­графическая полоса с динамическим изображением – линия, меняющая свое изображение при изменении угла наклона. Тогда впервые на казахстанских купюрах было применено прозрачное окно Optiks – деметаллизированная полимерная лента с металличес­ким блеском, через которую в проходящем свете можно увидеть изображение.

Как поясняет спикер, дизайнеры позаботились и о людях с особыми потребностями: для них использовали высокорельефные элементы – выпуклые изображения, которые можно почувствовать на ощупь.

Купюры – высокотехнологичный продукт

В 2008 году впервые в мире применен защитный элемент spark на юбилейной пятитысячной банкноте, посвященной 15-летию введения национальной валюты.

– Spark легко распознается невооруженным глазом и одновременно считывается специальным оборудованием. Он расположен в нижнем левом углу лицевой стороны банкноты в виде летящего орла, который четко контрастирует на фоне сияющего солнца, – рассказывает представитель Нацбанка. – Поворачивая купюру, можно наблюдать, как spark меняет цвет от ярко-зеленого до ярко-синего. Широко раскинутые крылья переливаются и светятся, создавая динамическое движение птицы.

Уже в серии «Қазақ елі», выпущенной поэтапно с 2011 года, spark приобрел объемность – рассматривая банкноту можно заметить, как меняется цвет элемента, а цветная полоса перемещается вдоль него.

В 2015 году Нацбанк впервые выпустил в обращение двадцатитысячные банк­ноты, напечатанные на композитном материале. Он состоит из полимера и бумаги и имеет прозрачные и полупрозрачные окна. На этих купюрах, также впервые в мире, была применена вертикальная голографическая полоса в полуокнах, меняющая цвет при повороте или изгибе.

– Последняя серия «Сакский стиль», выпущенная в 2023 году, стала на сегодняшний день вершиной в развитии защитных технологий казахстанских банк­нот. В ней использованы базовые защитные элементы, которые присутствовали в ранних сериях, и добавились самые передовые технологии. Мы применили, например, голограмму с многослойными элементами – голо­графический патч, меняющий цвет и объемные изображения. Опять же их можно увидеть, повертев купюру в руках, – поясняет Асан Ахметжан. – А микрооптическая защитная нить на купюрах серии «Сакский стиль» стала ныряющей двухцветной с эффектом пульсации.

…Вот так, разложив на столе купюры разных серий, можно изучать историю тенге и наблюдать, как прогрессировала степень их защиты. У каждого элемента своя судьба. К примеру, скрытое изображение на купюрах серии «Аль-Фараби» было в виде цифры номинала банкноты, которая становилась видимой при наклоне банкноты. В серии «Байтерек» уже стали наносить два изображения, одно из которых было видно при обычном освещении, а второе – в проходящем свете. Безусловно, банкноты – высокотехнологичный продукт!

Конечно, в эпоху безналичных расчетов мы все реже держим в руках наличные. Но, согласитесь, как приятно чувствовать аромат заработанных денег, слышать их нежный хруст, ощущать на ладони некий экономический вес, оценку твоего труда. К тому же прият­но осознавать, что они созданы не просто для взаиморасчетов – эти прямоугольники несут в себе огромный объем культурных данных, научных и инженерных инноваций.

Международное признание качества и дизайна тенге, включая четыре награды Международного банкнотного общества (IBNS) и звание самой красивой валюты мира от The Telegraph, свидетельствует об успехе Казахстана в сфере денежной эмиссии. Поэтому не случаен интерес нумизматов и бонистов к нашим циркуляционным тенге, не говоря уже о юбилейных.

С 1993 года в Казахстане было выпущено несколько юбилейных банкнот, посвященных значимым событиям в жизни страны. Это банкнота достоинством 1 000 тенге, посвященная председательству Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2010 году, председательству в «Исламской конференции», памятнику тюркской письменности «Күлтегін», а также 80-летию Великой Победы. Двухтысячная, посвященная 7-м зимним Азиатским играм 2011 года, и пятитысячная – 15-летию введения национальной валюты тенге. Десятитысячная, выпущенная к 20-летию Независимости Республики Казахстан, 25-летию Независимости и 30-летию нацио­нальной валюты – тенге. Двадцатитысячная, ознаменовавшая 20-летие введения нацио­нальной валюты тенге и 30-летие Независимости Казахстана.

Тенге как важнейший государственный инструмент выступает связующим элементом общества и рычагом регулирования экономических отношений. Тенге функциональны, эстетичны и высокотехнологичны. Они готовы к новым финансовым вызовам цифрового века.

