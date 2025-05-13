В Мажилисе прошел правительственный час под председательством вице-спикера палаты Альберта Рау. Представители ответственных министерств и депутаты обсудили меры по реформированию отрасли водного хозяйства в рамках реализации Послания Президента ­Касым-Жомарта Токаева.

Открывая заседание, Альберт Рау напомнил, что в Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» от 1 сентября 2023 года Глава государства поставил ряд задач по реформированию водной отрасли. Среди них – рациональное использование водных ресурсов, строительство новых и реконструкция действующих водохранилищ, проведение выверенной политики по вопросам трансграничного водопользования, внедрение передовых водосберегающих технологий, накопление талой воды, цифровизация и кадровое усиление отрасли.

– В 2023 году Мажилис рассмот­рел отчет Высшей аудиторской палаты по анализу эффективности управления водными ресурсами. Рассмотрение показало объем накопившихся проблем в отрасли, бесхозяйственность и злоупотреб­ления в данной сфере. На их решение и исполнение поручений Главы государства направлены соответствующие программные документы, принятые Правительством, – сказал Альберт Рау.

Вице-спикер отметил, что на законодательное обеспечение реформ направлен новый Водный кодекс, над которым депутаты работали больше года. Он был существенно доработан, подписан Президентом 9 апреля и вступает в силу через месяц.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан ­Нуржигитов в свою очередь сообщил, что в перечень стратегических плановых документов в сфере водного хо­зяйства включены также Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, Комплексный план развития водного хозяйства до 2028 года и Дорожная карта по водосбережению до 2026 года. Их принятие обеспечило формирование полноценной законодательной и институциональной базы для качественного развития отрасли.

– Проводится реконструкция более 6 тысяч километров ирригационных каналов (1 485 каналов). В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию порядка тысячи километров каналов (275 каналов), охватывающих оросительную площадь около 200 тысяч гектаров. Завершены реконструкция и ввод в эксплуатацию таких объектов, как Актюбинское водохранилище вместимостью 245 миллионов кубических мет­ров; Кызылординский водоузел с орошаемой площадью 120 тысяч гектаров; водохранилище Тогыс в городе Шымкенте. Еще в шести регионах в эксплуатацию введены восемь водохозяйственных объектов. Они обеспечивают доступ к качественной питьевой воде для 49 населенных пунктов с общей численностью населения около 200 тысяч человек, – проинформировал Нуржан Нуржигитов.

По словам министра, до конца этого года также будут сданы в эксплуатацию водохранилища, позволяющие дополнительно саккумулировать порядка 180 млн куб. м паводковых и талых вод.

Председатель Комитета Мажилиса по аграрным вопросам Серик Егизбаев в своем содокладе отметил, что министерством проведена значительная работа по реализации поручений Главы государства по реформированию отрасли. ­Вместе с тем ряд издержек и пробелов в управлении водохозяйственной системой требует принятия более эффективных решений.

– Потери воды в сельском хозяйстве достигают 60%, в соседних странах данный показатель вдвое меньше. Основные причины – высокий износ ирригационной инфраструктуры и применение технологически устаревших методов орошения. На сегодня реконструкции подлежат более 14 тысяч километров оросительных каналов, или более 30 процентов всех имеющихся. В 2024 году завершили реконструкцию 5,5 процента, в текущем году планируется завершить реконструкцию еще семи процентов каналов. Это крайне низкий темп обновления оросительных систем, – подчерк­нул Серик Егизбаев.

Одной из самых серьезных проблем отрасли остается незаконное водопользование. В некоторых регионах до 40% воды используется нелегально. В связи с этим депутаты рекомендуют министерству принять исчерпывающие меры для предотвращения незаконного забора воды, в том числе с использованием космического мониторинга. Особо острыми председатель комитета назвал вопросы внедрения цифровых технологий учета воды и применения водосберегающих технологий в орошаемых землях. Отдельно был отмечен вопрос кадрового обеспечения отрасли, в частности, гидрологами, гидрогеологами и инженерами-гидротехниками.

Исходя из перечисленных проблем, депутаты Мажилиса отметили необходимость восстановления государственной сети гидрогеологического мониторинга, увеличения площадей орошае­мых земель за счет введения в оборот богарных земель.

В ходе обсуждения мажилисмены также подняли такие актуальные вопросы, как усиление государственного мониторинга в системе управления подземными водами, защита малых рек от загрязнения промышленными и сельскохозяйственными объек­тами, сохранение озера Балхаш, несоответствие прогнозов реальной паводковой ситуации в Северо-Казахстанской области, обеспечение устойчивого водоснабжения столицы с учетом роста населения и износа инфраструктуры, нехватка воды в регионах, повторное использование сточных вод.

Все поступившие вопросы и предложения депутатов будут обобщены в рекомендациях и направлены в Правительство, сообщила пресс-служба Мажилиса.