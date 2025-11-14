Путешествие в историю, взгляд в будущее

ООН,Столица
2
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

80 уникальных фотографий приоткрывают закулисье работы ООН

фото Игоря Бургандинова

Выставка «ООН – 80: без фильтров» открылась в Астане в Президентском центре в партнерстве с Офисом Постоянного координатора ООН в Казахстане. Это поистине уникальный проект, раскрывающий различные грани истории Организации за прошедшие с ее создания восемь десятилетий: от рутинной работы на местах до судьбоносных решений.

На выставке представлены 80 фотографий из официальных архивов ООН, многие из которых никогда прежде не публиковались. Кадры не постановочные: на них люди с живыми эмоциями – улыбками, скорбью, внезапной радостью и неподдельным участием, запечатленные в разные моменты своей важной работы. Выставка структурирована по разделам-десятилетиям с акцентом на ключевые вехи и достижения каждого периода. Отдельный раздел посвящен сотрудничеству нашей страны с ООН, а специальная секция «ООН и я» показывает, как деятельность команды Организации в Казахстане отражается на жизни обычных людей. Как особо отметили организаторы, экспозиция создавалась специально и эксклюзивно для Казахстана – в других городах и странах показывать ее не планируется.

Открывая выставку, Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча подчеркнула особую цель мероприятия: показать, что Организация Объединенных Наций – это не штаб-квартира в Нью-Йорке, а в первую очередь обширная сеть людей, объединенных общими целями и вкладывающих в свою работу душу. В том числе осуществляя свою деятельность здесь, в Казахстане.

– Выставка – приглашение увидеть, как живет ООН: в условиях хрупкого перемирия, в тревоге, в облегчении и в тихом удовлетворении, когда приходит помощь. Представленные фото – честные фрагменты надежды и служения долгу, воплощающие три основные миссии Организации: мир, решимость и солидарность, те принципы, которыми руководствуется Организация в решении глобальных проблем, – отметила представитель Организации.

Об уникальности экспозиции, ее высокой цели говорил и директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат. Он уверен: кадры фотохроники заставят взглянуть по-иному не только на деятельность ООН, которая уже давно превратилась из площадки для переговоров в символ мира, диалога и сотрудничества, но и на такие понятия, как человечность и преданность долгу.

– Выставка доказывает: за каждым глобальным решением, за каждой гуманитарной миссией стоит обширный, сложный, но невероятно важный механизм человеческого взаимодействия. «ООН – 80: без фильтров» – это не только путешествие в историю, но и взгляд в будущее. Она напоминает нам, что мир начинается с каждого из нас, с нашего участия, сострадания и готовности действовать, – подчеркнул глава центра.

Он также отметил, что с момента вступления в ООН в 1992 году Казахстан принимает активное участие в работе Организации, отстаивая принципы многостороннего сотрудничества, содействуя миру и безопасности, защищая права человека и содействуя устойчивому развитию.

Советник министра иностранных дел РК Бакберген Койшыбаев поблагодарил организаторов выставки за столь уникальную возможность – своими глазами увидеть труд и самоотверженность тех, кто стоит на передовой глобальных усилий по сохранению мира и соблюдению человеческих прав.

– ООН – это символ мира и сотрудничества, и представленные редкие фотографии ярко иллюстрируют многолетнюю хронику деятельности Организации, ее вехи, вызовы, с которыми приходится сталкиваться, и, самое главное, показывают людей, которые посвятили свою жизнь сохранению мира и развитию, – отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Посетить выставку можно до 12 декаб­ря текущего года включительно. Вход свободный для всех посетителей.

#Астана #ООН #выставка #фотовыставка

Популярное

Все
Когда глина оживает
Возрождая казахскую породу тазы
Так продлевали жизнь памятнику
Большой футбол начинается с малых полей
«Бойтесь данайцев…»
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
Была мельница – будет гостиница
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
У школы – новоселье!
Заработал кирпичный завод
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Все строго по правилам
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
Тут рождаются новые имена
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Смертельное ДТП произошло в Астане
Мокрый снег и дождь: тысяча коммунальщиков заняты в снегоуб…
В Астане служебная собака обнаружила гашиш в авто
Почти 3 000 коммунальщиков вышли на уборку снега в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]