Выставка «ООН – 80: без фильтров» открылась в Астане в Президентском центре в партнерстве с Офисом Постоянного координатора ООН в Казахстане. Это поистине уникальный проект, раскрывающий различные грани истории Организации за прошедшие с ее создания восемь десятилетий: от рутинной работы на местах до судьбоносных решений.

На выставке представлены 80 фотографий из официальных архивов ООН, многие из которых никогда прежде не публиковались. Кадры не постановочные: на них люди с живыми эмоциями – улыбками, скорбью, внезапной радостью и неподдельным участием, запечатленные в разные моменты своей важной работы. Выставка структурирована по разделам-десятилетиям с акцентом на ключевые вехи и достижения каждого периода. Отдельный раздел посвящен сотрудничеству нашей страны с ООН, а специальная секция «ООН и я» показывает, как деятельность команды Организации в Казахстане отражается на жизни обычных людей. Как особо отметили организаторы, экспозиция создавалась специально и эксклюзивно для Казахстана – в других городах и странах показывать ее не планируется.

Открывая выставку, Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча подчеркнула особую цель мероприятия: показать, что Организация Объединенных Наций – это не штаб-квартира в Нью-Йорке, а в первую очередь обширная сеть людей, объединенных общими целями и вкладывающих в свою работу душу. В том числе осуществляя свою деятельность здесь, в Казахстане.

– Выставка – приглашение увидеть, как живет ООН: в условиях хрупкого перемирия, в тревоге, в облегчении и в тихом удовлетворении, когда приходит помощь. Представленные фото – честные фрагменты надежды и служения долгу, воплощающие три основные миссии Организации: мир, решимость и солидарность, те принципы, которыми руководствуется Организация в решении глобальных проблем, – отметила представитель Организации.

Об уникальности экспозиции, ее высокой цели говорил и директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат. Он уверен: кадры фотохроники заставят взглянуть по-иному не только на деятельность ООН, которая уже давно превратилась из площадки для переговоров в символ мира, диалога и сотрудничества, но и на такие понятия, как человечность и преданность долгу.

– Выставка доказывает: за каждым глобальным решением, за каждой гуманитарной миссией стоит обширный, сложный, но невероятно важный механизм человеческого взаимодействия. «ООН – 80: без фильтров» – это не только путешествие в историю, но и взгляд в будущее. Она напоминает нам, что мир начинается с каждого из нас, с нашего участия, сострадания и готовности действовать, – подчеркнул глава центра.

Он также отметил, что с момента вступления в ООН в 1992 году Казахстан принимает активное участие в работе Организации, отстаивая принципы многостороннего сотрудничества, содействуя миру и безопасности, защищая права человека и содействуя устойчивому развитию.

Советник министра иностранных дел РК Бакберген Койшыбаев поблагодарил организаторов выставки за столь уникальную возможность – своими глазами увидеть труд и самоотверженность тех, кто стоит на передовой глобальных усилий по сохранению мира и соблюдению человеческих прав.

– ООН – это символ мира и сотрудничества, и представленные редкие фотографии ярко иллюстрируют многолетнюю хронику деятельности Организации, ее вехи, вызовы, с которыми приходится сталкиваться, и, самое главное, показывают людей, которые посвятили свою жизнь сохранению мира и развитию, – отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Посетить выставку можно до 12 декаб­ря текущего года включительно. Вход свободный для всех посетителей.