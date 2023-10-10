Путевка в Высший дивизион

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Туркестанский «Туран» после победы в матче 27-го тура Первой лиги над уральским «Акжайыком» обеспечил себе выход в Высший дивизион вслед за «Елимаем» из Семея.

Команда из Туркестана добилась минимальной победы в Уральске над местным «Акжайыком» со счетом 1:0 благодаря голу Батыра Мукашева. Этот результат позволил «Турану» гарантировать себе как минимум второе место во втором по значимости дивизионе страны, а значит, и получить путевку в Премьер-лигу. По итогам 25 сыгранных матчей в активе команды Александра Фамильцева 62 очка.

Напомним, что из Высшего дивизиона страны по окончании сезона вылетают актауский «Каспий» и «Аксу» из Павлодарской области, которые за два тура до финиша чемпионата потеряли даже математические шансы на спасение.

Лидером же Первой лиги является семейский «Елимай» с 69 набранными очками. Команда, представляющая область Абай, последний поединок провела в Шымкенте против «Академии Оңтүстік» и завершила эту встречу боевой ничьей – 2:2.

Третьим в турнирной таблице с 51 набранным очком идет столичный «Женис», между прочим, ранее трехкратный чемпион Казахстана среди команд Премьеры. В последнем туре клуб из Астаны принимал на своем поле алматинский «Хан-Тенгри» и разгромил его со счетом 4:1.

В оставшихся встречах были зафиксированы следующие результаты: молодежная столичная команда «Астана М» дома потерпела поражение от «Тараза» со счетом 2:3; алматинский «Кайрат-Жастар» разгромил гостивший у него «Туркестан» – 5:2; молодежная команда «Актобе М» на выезде уступила коман­де «Арыс» из Туркестанской области со счетом 1:2; «Кыран» в Шымкенте обыграл приехавший к нему «Экибастуз» – 2:1.

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