Путевка в Высший дивизион

Команда из Туркестана добилась минимальной победы в Уральске над местным «Акжайыком» со счетом 1:0 благодаря голу Батыра Мукашева. Этот результат позволил «Турану» гарантировать себе как минимум второе место во втором по значимости дивизионе страны, а значит, и получить путевку в Премьер-лигу. По итогам 25 сыгранных матчей в активе команды Александра Фамильцева 62 очка.

Напомним, что из Высшего дивизиона страны по окончании сезона вылетают актауский «Каспий» и «Аксу» из Павлодарской области, которые за два тура до финиша чемпионата потеряли даже математические шансы на спасение.

Лидером же Первой лиги является семейский «Елимай» с 69 набранными очками. Команда, представляющая область Абай, последний поединок провела в Шымкенте против «Академии Оңтүстік» и завершила эту встречу боевой ничьей – 2:2.

Третьим в турнирной таблице с 51 набранным очком идет столичный «Женис», между прочим, ранее трехкратный чемпион Казахстана среди команд Премьеры. В последнем туре клуб из Астаны принимал на своем поле алматинский «Хан-Тенгри» и разгромил его со счетом 4:1.

В оставшихся встречах были зафиксированы следующие результаты: молодежная столичная команда «Астана М» дома потерпела поражение от «Тараза» со счетом 2:3; алматинский «Кайрат-Жастар» разгромил гостивший у него «Туркестан» – 5:2; молодежная команда «Актобе М» на выезде уступила коман­де «Арыс» из Туркестанской области со счетом 1:2; «Кыран» в Шымкенте обыграл приехавший к нему «Экибастуз» – 2:1.