Путин приедет в Астану

9 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит глава Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана, передает Kazpravda.kz .

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В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае, добавили в Акорде.