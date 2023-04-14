Путинцева принесла сборной РК первую победу в квалификации на "Кубок Билли Джин Кинг"

Во второй игре дня лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина сыграет с Вероникой Фальковской.

Фото пресс-службы ФТК

45-я ракетка мира Юлия Путинцева принесла казахстанской сборной первую победу в матче за выход на командный чемпионат мира «Кубок Билли Джин Кинг», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

«В стартовой игре противостояния, которое проходит в Астане, Юлия обыграла 19-ю ракетку мира Магду Линетт со счетом 7:5, 6:3.

Стоит отметить, что Путинцева уступала своей сопернице со счётом 0:4, 2:5 по ходу первого сета, однако отыграла три сетбола и сделала камбэк», - рассказали в Федерации тенниса Казахстана.

Во второй игре дня лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина сыграет с Вероникой Фальковской.