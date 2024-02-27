Падение нравственных ценностей: МВД назвало причины бытовых конфликтов

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Спикер напомнил, что с 1 июля 2023 года полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений.

– Если раньше ежегодно поступало около 100 тысяч сигналов о нарушениях, ранее из них почти по 70% полиция была лишена возможности реагировать, поскольку потерпевшие отказывались писать заявления. Теперь, после перехода от заявительного к выявительному характеру, активизирована профилактическая работа с семьями, подвергшимися насилию, – отметил Шынгыс Алекешев.

По его данным, за прошлый год из 99 тысяч сообщений о бытовых скандалах более 79 тысяч правонарушителей привлечены к административной ответственности, около тысячи граждан – к уголовной ответственности.

По каждому семейному скандалу полицией проводится оценка риска рецидива бытового насилия. С августа прошлого года проведено анкетирование более 18,5 тысяч семей. В 884 семьях установлен высокий риск совершения повторных правонарушений. Правонарушителям предлагается пройти психокоррекционные курсы сдерживания агрессии.

Для безопасности потерпевших участковыми инспекторами полиции вынесено 87 тысяч защитных предписаний. По ходатайству полиции судами установлено 15 тысяч особых требований к поведению правонарушителя, в том числе запрет на употребление алкоголя. За такими гражданами осуществляется усиленный полицейский контроль.

Вместе с тем, всего по решению судов арестовано 2770 агрессоров за нарушение защитного предписания и 5926 правонарушителей за неисполнение особых требований к поведению.

– В результате всех этих мер в обществе формируется принцип нетерпимости к правонарушениям. В то же время одними полицейскими силами проблему бытового насилия не решить. Основной причиной семейных конфликтов является пьянство, семейные трудности и падение нравственных ценностей. В этой связи правительство реализует дорожную карту по пересмотру политики по профилактике бытового насилия, – отметил Шынгыс Алекешев.

По его словам, в регионах созданы мобильные группы по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он напомнил, что депутатами Мажилиса выработаны законодательные поправки по усилению мер по защите прав женщин и детей, а также по продвижению семейных ценностей.

Законопроектом предусматривается:

– комплекс мер по созданию инфраструктуры помощи семьям и детям, профилактике насилия в отношении женщин и детей, поддержке лиц, ставших жертвами насилия;

– ужесточение ответственности за причинение насильственных действий;

– нормы по усилению государственного контроля в области защиты прав ребенка, введению лицензирования организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и летне-оздоровительных лагерей.

В части внедрения новых мер профилактики предусмотрено:

– закрепление функции по координации помощи семьям за региональными управлениями социальной защиты;

– введение механизма мобильных групп по раннему выявлению лиц и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– определение ответственного государственного органа (МТСЗН) по ведению медико-социального учета.

Кроме того, предлагается:

– наделение компетенцией центральных исполнительных органов по разработке программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу;

– наделение компетенцией местных исполнительных органов по созданию центров поддержки семьи, центров психологической поддержки для детей.

В части ужесточения ответственности предусматривается:

– исключение возможности примирения по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних;

– усиление уголовной ответственности за доведение до самоубийства, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязание, изнасилование, похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетних.

При этом за убийство либо изнасилование малолетнего вводится безальтернативная мера наказания – пожизненное лишение свободы.

Законопроектом предусмотрена уже уголовная ответственность за нанесение легкого вреда здоровью и побоев, а также за приставание сексуального характера к несовершеннолетним и за пропаганду самоубийства.

Вводится административная ответственность за травлю (буллинг) несовершеннолетнего, за принудительную высадку из общественного транспорта лиц, не достигших 16 возраста.