Пьяный пассажир ударил бортпроводницу и заявил о бомбе на борту FlyArystan

По фактам хулиганства и заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждены уголовные дела, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент произошел 13 января в ходе подготовки ко взлету рейса по направлению Астана – Усть-Каменогорск. Мужчина неожиданно ударил бортпроводницу в живот, когда она проходила мимо во время подсчета пассажиров. При этом деструктивного поведения с его стороны во время посадки замечено не было.

«Были вызваны сотрудники полиции и службы авиационной безопасности компании. Также была вызвана медицинская служба аэропорта для осмотра бортпроводницы», – отметили в пресс-службе авиакомпании.

Также в ходе проверки документов деструктивный пассажир заявил о наличии бомбы.

«На место прибыли сотрудники кинологической службы аэропорта. Произведена полная высадка пассажиров. После тщательного осмотра воздушного судна взрывных устройств и других запрещенных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.

Там же напомнили, что авиакомпания, придерживаясь политики нулевой терпимости в отношении нарушителей правопорядка, примет строгие меры в отношении деструктивного пассажира. Подобное поведение и нарушение правил на борту недопустимо и влечет за собой установленную законодательством ответственность.

В данное время в отношении подозреваемого по фактам хулиганства и заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждены уголовные дела. Правонарушитель водворен в изолятор временного содержания.