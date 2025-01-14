Пьяный пассажир ударил бортпроводницу и заявил о бомбе на борту FlyArystan

Транспорт,Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

По фактам хулиганства и заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждены уголовные дела, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент произошел 13 января в ходе подготовки ко взлету рейса по направлению Астана –  Усть-Каменогорск. Мужчина неожиданно ударил бортпроводницу в живот, когда она проходила мимо во время подсчета пассажиров. При этом деструктивного поведения с его стороны во время посадки замечено не было.

«Были вызваны сотрудники полиции и службы авиационной безопасности компании. Также была вызвана медицинская служба аэропорта для осмотра бортпроводницы», –  отметили в пресс-службе авиакомпании.

Также в ходе проверки документов деструктивный пассажир заявил о наличии бомбы.

«На место прибыли сотрудники кинологической службы аэропорта. Произведена полная высадка пассажиров. После тщательного осмотра воздушного судна взрывных устройств и других запрещенных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.

Там же напомнили, что авиакомпания, придерживаясь политики нулевой терпимости в отношении нарушителей правопорядка, примет строгие меры в отношении деструктивного пассажира. Подобное поведение и нарушение правил на борту недопустимо и влечет за собой установленную законодательством ответственность.

В данное время в отношении подозреваемого по фактам хулиганства и заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждены уголовные дела. Правонарушитель водворен в изолятор временного содержания.

#самолет #пассажир #FlyArystan #борт #бортпроводница

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