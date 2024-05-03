Пять человек погибло в ДТП в Карагандинской области

3 мая в 10 часов на автодороге п. Аксу Аюлы – отд. Аксу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин - фуры «Рено Магнум» и легковушки «Тойота Камри», передает Kazpravda.kz
«В результате беспечности одного из водителей погибло пять человек: водитель автомашины «Тойота Камри» и его четверо пассажиров. Водитель грузового транспорта доставлен в медицинское учреждение.
Следствием возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. В ходе рассмотрения уголовного дела будут установлены обстоятельства и виновник произошедшего», - говорится в сообщении департамента полиции региона.
Департамент полиции Карагандинской области просит водителей быть внимательными на дорогах. Неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не допускать превышения скорости, выезда на полосу встречного движения.