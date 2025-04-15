Пять лет тюрьмы получила чиновница за злоупотребление властью
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В ходе прокурорских проверок установлено, что руководитель одного из отделов столичного Управления образования использовала свое служебное положение в личных целях для материальной выгоды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК
Материалы проверки переданы в антикоррупционную службу, где дополнительно вскрылись факты неоднократного получения взяток.
По итогам судебного разбирательства должностное лицо признано виновным.
Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Этот случай в очередной раз подчеркивает важность антикоррупционного контроля в системе образования и необходимости строгого соблюдения закона должностными лицами.