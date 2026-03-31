Девушки вошли в число призеров в разных весовых категориях

Фото: пресс-служба Федерации

Анталья в эти дни принимает крупный международный турнир по таеквондо Turkiye Open-2026. Женская команда Казахстана отметилась пятью медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На вторую ступень пьедестала в категории до 46 килограммов поднялась Айдана Кумартаева.

Нодира Ахмедова (до 53 кг), Айдана Сундетбай (до 53 кг), Мария Севостьянова (до 57 кг), Назым Махмутова (до 73 кг) завершили турнир с «бронзой».

В заключительный день пройдут мужские соревнования, добавили в НОК.