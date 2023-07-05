Пятилетнего мальчика сбила машина в Астане
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Буланова Наталия
выпускающий редактор
Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.
В Астане пятилетний мальчик пострадал в ДТП, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
"26-летний водитель автомашины марки "Ravon", следуя по улице Жансугурова, допустил наезд на 5-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение. Проводится дознание", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту несвоевременного прибытия наряда полиции назначена служебная проверка, по результатам будет дана правовая оценка.