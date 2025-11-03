Фото: Polisia.kz

Экипаж патрульной полиции заметил автомобиль BMW, водитель которого создавал угрозу для участников движения. На законное требование об остановке мужчина не отреагировал и попытался скрыться, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Как выяснилось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его действия могли привести к серьезным последствиям, однако благодаря бдительности и профессионализму полицейских удалось предотвратить возможное ДТП.

«Мужчина привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и выезд на встречную полосу движения. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку», – сказано в информации.

В Департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что вождение в состоянии опьянения — грубое нарушение ПДД, которое может привести к трагедии.



