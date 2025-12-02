Qarzhy Saqshysy: игру по финансовой безопасности проводят среди столичных школьников

Дана Аменова
специальный корреспондент

Она нацелена на укрепление знаний подростков о схемах финансового мошенничества

Фото: акимат Астаны
В рамках нарратива «Закон и порядок» Департамент экономических расследований по Астане совместно с Управлением образования города проводят компьютерную игру Qarzhy Saqshysy во всех 120 государственных школах и 9 государственных колледжах столицы среди учеников 10–11-х классов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат
 
Игра разработана AML Academy и Агентством по финансовому мониторингу при поддержке Минпросвещения РК.
Подростки всё чаще сталкиваются с азартными играми, фишингом, телефонными обманами, финансовыми пирамидами и дропперством.  Именно поэтому разработана интерактивная игра, которая учит распознавать финансовые риски и принимать правильные решения. Она нацелена на укрепление знаний подростков о схемах финансового мошенничества - от финансовых пирамид и дропперства до фишинга и цифровой гигиены.
 
«Qarzhy Saqshysy» – интерактивные задания, мини-ситуации и вопросы по финансовой безопасности, адаптированные для учащихся 10–11 классов и студентов 1–2 курсов колледжей. Такой формат лучше воспринимается и улучшает усвоение ключевых навыков финансовой безопасности и формирование устойчивого критического мышления при принятии решений в цифровом пространстве», – сказано в публикации.
 
 
Там же добавили, что компьютерная игра Qarzhy Saqshysy, направленная на повышение финансовой безопасности и защиту подростков от современных угроз стартовала 1 декабря и продлится до середины месяца. Победители будут награждены ценными подарками.
 
