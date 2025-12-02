Фото: акимат Астаны

Подростки всё чаще сталкиваются с азартными играми, фишингом, телефонными обманами, финансовыми пирамидами и дропперством. Именно поэтому разработана интерактивная игра, которая учит распознавать финансовые риски и принимать правильные решения. Она нацелена на укрепление знаний подростков о схемах финансового мошенничества - от финансовых пирамид и дропперства до фишинга и цифровой гигиены.

«Qarzhy Saqshysy» – интерактивные задания, мини-ситуации и вопросы по финансовой безопасности, адаптированные для учащихся 10–11 классов и студентов 1–2 курсов колледжей. Такой формат лучше воспринимается и улучшает усвоение ключевых навыков финансовой безопасности и формирование устойчивого критического мышления при принятии решений в цифровом пространстве», – сказано в публикации.