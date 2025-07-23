В 2025 году программой уже охвачено более 25 000 детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане стартовал пилотный проект по внедрению цифровой платформы QOSYMSHA.KZ, которая помогает распределять бесплатные ваучеры на кружки и секции для детей от 4 до 18 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В 2025 году программой уже охвачено более 25 000 детей.

Что даёт новая платформа:

1. Равный доступ всех детей к дополнительному образованию.

2. Полная прозрачность и исключение влияния «человеческого фактора» - система работает автоматически, без участия третьих лиц.

3. Все данные хранятся в защищённых дата-центрах акимата.

Что необходимо сделать родителю:

1. Для актуализации и сверки данных - зарегистрируйтесь на сайте QOSYMSHA.KZ, указав ИИН родителя и ребёнка.

2. Если ребёнок уже посещает кружок, обратитесь в организацию - она внесёт данные в систему.

3. Подать заявку могут семьи с постоянной или временной регистрацией в городе Астана.

4. Родителю необходимо подтверждать посещаемость в личном кабинете, чтобы сохранить ваучер на обучение.

Система учитывает не только время подачи заявки, но и социальный статус семьи.

Все дети распределяются по 12 категориям, каждая из которых имеет свой весовой коэффициент:

- Дети с особыми образовательными потребностями - коэффициент 5;

- Дети из семей с инвалидностью, получающие АСП, сироты - коэффициент 3-4;

- Дети из многодетных семей - коэффициент 2;

- Все остальные дети от 4 до 18 лет - коэффициент 1.

Это означает, что у ребёнка из многодетной или малообеспеченной семьи больше вероятности раньше получить ваучер, даже если заявка была подана позже заявок без льготной категории.

Важно знать:

1. Ваучер в общеразвивающей очереди выдаётся не на конкретную секцию, а на самого ребёнка.

2. После получения ваучера родители сами выбирают кружок, в который хочет пойти ребёнок.