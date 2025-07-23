В 2025 году программой уже охвачено более 25 000 детей
В Астане стартовал пилотный проект по внедрению цифровой платформы QOSYMSHA.KZ, которая помогает распределять бесплатные ваучеры на кружки и секции для детей от 4 до 18 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
В 2025 году программой уже охвачено более 25 000 детей.
Что даёт новая платформа:
1. Равный доступ всех детей к дополнительному образованию.
2. Полная прозрачность и исключение влияния «человеческого фактора» - система работает автоматически, без участия третьих лиц.
3. Все данные хранятся в защищённых дата-центрах акимата.
Что необходимо сделать родителю:
1. Для актуализации и сверки данных - зарегистрируйтесь на сайте QOSYMSHA.KZ, указав ИИН родителя и ребёнка.
2. Если ребёнок уже посещает кружок, обратитесь в организацию - она внесёт данные в систему.
3. Подать заявку могут семьи с постоянной или временной регистрацией в городе Астана.
4. Родителю необходимо подтверждать посещаемость в личном кабинете, чтобы сохранить ваучер на обучение.
Система учитывает не только время подачи заявки, но и социальный статус семьи.
Все дети распределяются по 12 категориям, каждая из которых имеет свой весовой коэффициент:
- Дети с особыми образовательными потребностями - коэффициент 5;
- Дети из семей с инвалидностью, получающие АСП, сироты - коэффициент 3-4;
- Дети из многодетных семей - коэффициент 2;
- Все остальные дети от 4 до 18 лет - коэффициент 1.
Это означает, что у ребёнка из многодетной или малообеспеченной семьи больше вероятности раньше получить ваучер, даже если заявка была подана позже заявок без льготной категории.
Важно знать:
1. Ваучер в общеразвивающей очереди выдаётся не на конкретную секцию, а на самого ребёнка.
2. После получения ваучера родители сами выбирают кружок, в который хочет пойти ребёнок.