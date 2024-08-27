«Адекватной отдачи нет»: Токаев о спорте высших достижений

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет, сообщает Kazpravda.kz

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«Считаю, что это является следствием отсутствия управленческой вертикали и согласованности работы профильного министерства, Национального олимпийского комитета, управлений спорта в регионах и спортивных федераций. Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны. Такая ситуация недопустима!» – заявил президент на встрече с призерами летней Олимпиады.

При этом Касым-Жомарт Токаев подверг критике регионы, самостоятельно принимающие решения о поддержке тех или иных видов спорта. Правительству поручено взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли. Президент также поставил задачу повысить авторитет Национального олимпийского комитета среди спортивной общественности Казахстана и за рубежом.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что главное – широкая и последовательная поддержка массового спорта, формирование всесторонне развитой, здоровой нации.

«Для этого мы проводим масштабные реформы в ключевых направлениях: здравоохранении, социальной сфере, образовании, науке, культуре и, конечно же, спорте. Поэтому любой ценой добиваться медалей – не наш путь. Все мы помним, какими средствами в прошлом в угоду ложной славе достигались такие цели. В итоге здоровье многих спортсменов пострадало, они ушли из спорта, а репутации страны был нанесен ущерб. Казахстану не нужны мнимые однодневные достижения. Я уже говорил о том, что нас не должно волновать то, что о нас подумают, мы должны гораздо больше заботиться о том, кем мы являемся на самом деле. Нам нужно двигаться вперед системно, уверенно, не оглядываясь по сторонам. Нельзя по любому поводу посыпать голову пеплом, копаться в прошлом, впадать в депрессию и нигилизм. Перед нами стоят ясные цели. Мы должны стать передовой страной, а для этого нам необходимо сплотившись, общими силами идти только вперед. Олимпийские игры важны не только завоеванием медалей. Такие масштабные соревнования служат единению народа, а это и есть высшая ценность», – подытожил свое выступление глава государства.

В ходе торжественной церемонии также выступили олимпийский чемпион Елдос Сметов, бронзовые призеры игр Александра Ле и Назым Кызайбай.

Ранее президент заявил, что пора отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.