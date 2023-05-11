Рабочие пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау, один погиб

Происшествия
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На месте происшествия работают полицейские.

Фото очевидцев / lada.kz

Сегодня, 11 мая, в 9 микрорайоне Актау обрушился козырёк жилого дома № 4. В результате падения конструкции от полученных травм на месте происшествия скончался мужчина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Одного мужчину спасти не удалось, он скончался от полученных травм на месте происшествия. Еще двоих госпитализировали", - проинформировали в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Двое пострадавших, как сообщили в больнице, сейчас проходят медицинское обследование. Их состояние оценивается, как стабильное.

Стало известно, что погибший и пострадавшие - это сотрудники подрядной организации, занимавшиеся демонтажом козырька.

В данный момент на месте происшествия работают полицейские.

Другие подробности выясняются.

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