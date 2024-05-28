Рабочий погиб на заводе в Уральске

Его зажало в станке

Фото: instagram.com/zavodzkksm/

Пострадавший на производстве 51-летний мужчина скончался в карете скорой помощи в ЗКО, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сегодня на пульт «103» поступил вызов на кирпичный завод. Рабочего зажало в станке. Мужчина 1973 г.р. получил множественные травмы.

В СМИ сообщается, что создана спецкомиссия, которая выяснит обстоятельства гибели работника.

Ранее в Бюро нацстатистики сообщалось, что в 2023 году в Казахстане зарегистрировали 2 670 несчастных случаев на производстве.