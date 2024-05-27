Карагандинская область продолжает лидировать по уровню травматизма на производстве

Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Статистику о травматизме, связанном с трудовой деятельностью и профессиональных заболеваниях в РК, представило Бюро нацстатистики, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в 2023 году в Казахстане зарегистрировали 2 670 несчастных случаев на производстве.

Основными видами травм стали закрытые переломы (611 человек), поверхностные травмы (507), травмы от сотрясения и травмы внутренних органов (276), открытые переломы (138), термические ожоги (102).

Из общего числа пострадавших женщины составили 18,2%.

Наиболее высокий показатель травматизма сохраняется в Карагандинской области - в 2023 году здесь было зафиксировано 496 случаев, это 18,6% от общего числа.

На втором месте - область Ұлытау, где на производстве было травмировано 408 человек (15,3% от общего числа случаев).

По виду деятельности наиболее травмоопасными остаются отрасли обрабатывающей (34,1% случаев) и горнодобывающей промышленности (20,5%), а также строительства (14,1%).

Наиболее распространенными профессиональными заболеваниями в отчетном году были: дорсалгия – неспецифическая боль в спине (414 человек); пневмокониоз, вызванный пылью, содержащим кремний (136 человек).

#статистика #производство #травматизм

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