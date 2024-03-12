Рабочий Qarmet погиб при сборке оборудования

Сегодня ночью на шахте «Саранская» угольного департамента АО «Qarmet» при сборке перед монтажом специализированного оборудования получил травмы, несовместимые с жизнью, горнорабочий 1980 года рождения, сообщает пресс-служба компании.

«Сообщаем, что работы проводились в соответствии с проектом по сборке и монтажу секции ZY7200-13/30 при обязательном инструктаже по технике безопасности. На месте ведет работу комиссия по расследованию происшествий для выяснения причин и обстоятельств произошедшего несчастного случая. По предварительным данным, произошел обрыв болта крепления оборудования», - говорится в сообщении.