Работа – средство адаптации

Общество
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Занятость осужденных – одна из главных задач департамента УИС по Кызылординской области. В частности, в учреждении № 37 департамента трудоустроено 100% осужденных, которые на договорной основе работают на более чем двадцати частных предприятиях, расположенных на территории областного центра.

фото Данагуль Достановой

Как сообщила специалист службы внутренней коммуникации департамента Данагуль Достанова, десять человек работают на швейном производстве. Женщины-портные обладают достаточными умениями и навыками раскроя и шитья одежды. Они изготавливают женские платья, спортивную и спецодежду.

– К работе все относятся ответственно, замечаний не имеют, – говорит одна из осужденных. – Необходимыми тканями обеспечивает руководитель швейного цеха. При изготовлении продукции особое внимание уделяем раскрою одежды, созданию узоров для каждого платья и, конечно же, качеству пошива. Швейную машинку я освоила сразу, так как шить меня учила еще мама. Работы много, заказы исполняем в срок. Платят тоже вовремя. Часть денег трачу на свои нужды, остальное отправляю семье.

Женщина сожалеет, что слишком поздно осознала ценность свободы. После отбытия срока она, многодетная мама, мечтает вернуться в семью, очень скучает по детям.

Другая осужденная отбывает наказание в учреждении № 37 с 2021 года. Пользоваться швейной машинкой она обучилась уже здесь.

– Работа спорится. Заказов много, сейчас шьем около тридцати футболок в день, – говорит швея. – Мне нравится шить, за четыре года я приобрела большой опыт. Наверное, пос­ле освобождения буду дальше развиваться в этой профессии. Шитье воспитывает в женщине выдержку, сосредоточенность, бережливость, терпение.

Как сообщила старший инс­пектор группы организации труда осужденных капитан юстиции Сая Кенжегулова, в учреждении налажена работа по трудовому обучению осужденных и адаптации их к обществу. Проблем с трудоуст­ройством нет. Половина ежемесячного дохода осужденных идет на возмещение расходов государства и физических лиц.

Еще 13 женщин, отбывающих наказание в учреждении № 60 департамента, заняты в швейном цехе РГП «Еңбек-Кызылорда» в производственной зоне учреждения. Среди них есть и дипломированные швеи.

– Осужденные, не имеющие профессионального образования, обучаются по различным специальностям в вечернем колледже при учреждении. Портные занимаются пошивом спецодежды, постельного белья и другой продукции. В производственной зоне учреж­дения кроме швейного находятся цеха по производству кирпича, пескоблоков, изготовлению декоративных поделок и пекарня, – отметила Данагуль Достанова. – Мы продолжим создавать новые рабочие места, привлекать к труду осужденных. Работа для отбывающих наказание – не только источник средств к существованию, но и возможность заново адаптироваться в обществе, вступить в новую жизнь.

#работа #Кызылординская область #осужденные #УИС

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