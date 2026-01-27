Работал на мошенников: дроповода с оборотом в 40 млн тенге задержали в Шымкенте

Закон и Порядок
105
Дана Аменова
специальный корреспондент

Расследование началось с обращения местного жителя

Фото: Polisia.kz

В Шымкенте задержали мужчину, причастного к серии интернет-мошенничеств. Было установлено, что житель Кызылординской области, в поисках так называемого «легкого заработка», выполнял роль дроповода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Он занимался сбором банковских карт знакомых и передавал их третьим лицам через мессенджеры, а также предоставлял счета в пользование за вознаграждение. В дальнейшем эти карты использовались в преступных схемах.

«Расследование началось с обращения местного жителя, который, доверившись звонку от неизвестных лиц, лишился почти 32 млн тенге, переведя деньги на указанные злоумышленниками счета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий киберполицейские установили и задержали подозреваемого. В рамках следствия также доказана его причастность к еще одному аналогичному факту мошенничества: второй потерпевший потерял свыше 6 млн тенге. Общий ущерб составил более 40 млн тенге», – проинформировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что полиция призывает граждан быть бдительными и не переводить денежные средства по указанию неизвестных лиц.
 

 

 

#задержание #полиция #мошенничество #МВД #Шымкент #дроповод

