Фото: Polisia.kz

В Шымкенте задержали мужчину, причастного к серии интернет-мошенничеств. Было установлено, что житель Кызылординской области, в поисках так называемого «легкого заработка», выполнял роль дроповода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Он занимался сбором банковских карт знакомых и передавал их третьим лицам через мессенджеры, а также предоставлял счета в пользование за вознаграждение. В дальнейшем эти карты использовались в преступных схемах.

«Расследование началось с обращения местного жителя, который, доверившись звонку от неизвестных лиц, лишился почти 32 млн тенге, переведя деньги на указанные злоумышленниками счета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий киберполицейские установили и задержали подозреваемого. В рамках следствия также доказана его причастность к еще одному аналогичному факту мошенничества: второй потерпевший потерял свыше 6 млн тенге. Общий ущерб составил более 40 млн тенге», – проинформировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что полиция призывает граждан быть бдительными и не переводить денежные средства по указанию неизвестных лиц.

