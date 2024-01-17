Работать на земле дано не каждому

В истории становления фермерского хозяйства Боранбека Токаева особую главу занимают 1990-е и нулевые годы. Они были временем преодоления, осмысления груза ответственности и трудности избранной земледельческой стези.

Не так давно автору этих строк довелось побывать в доме фермера в селе Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области. Боранбек рассказал, что родился и вырос в здешних местах и никуда в поисках лучшей доли не уезжал. В общем, всю жизнь посвятил малой родине.

В молодые годы, как и у большинства сверстников, были два года срочной службы, которые прошли в ГДР. Вернулся домой и немного погодя поступил в техникум. Отучившись, уже с дипломом специа­листа пришел работать в родной целинный совхоз.

Молодого инициативного парня заметили и избрали председателем рабочкома, так называлась должность председателя профсоюзной организации большого аграрного коллектива. На этом посту лидер низовой ячейки профсоюза старался в первую голову последовательно отстаивать интересы механизаторов, скотников, доярок, других простых трудяг, чьим неустанным трудом и создавался большой целинный каравай. Были в послужном списке Боранбека Садвакасовича и иные карьерные ступени.

В личной жизни все обстояло благополучно: с супругой, она тоже трудилась в совхозе, воспитывали четверых детей. Однако все изменилось с наступлением 1990-х, приватизацией и делением совхоза на имущественные паи, появлением новых самостоятельных хозяйств.

– В то время стало понятно, что запущенный процесс уже не повернуть вспять и всем придется жить в условиях рыночной экономики, понять и принять ее, – вспоминает ветеран. – Поэтому на семейном совете мы решили, как и многие односельчане, выйти из дробящегося на части совхоза и создать свое фермерское хозяйство. Нам с супругой на двоих достались гусеничный трактор с сеялкой, комбайн «Енисей» да еще земельный участок. Объективности ради стоит сказать, что это было сравнительно неплохое вознаграждение за годы труда нашей семейной пары в бывшем совхозе. Кто-то ушел и с более скромным паем, который зависел от стажа работы.

…Созданное фермерское хозяйство назвали «Тоқа». Начались годы «свободного плавания», осваивания многих практических, крестьянских навыков, которые в прежней жизни не были востребованы.

Земледелец вспоминает, что когда пришла первая, уже фермерская весна в его жизни, то перед ним в полный рост встали проблемы добывания солярки для посевной, запчастей для техники, семенного материала. Зарплату уже давно никто в семье не получал, а накоплений супруги сделать не смогли. Ко всему прочему кредиты в то время банками не выдавались. Поэтому пришлось срочно искать деньги на посевную.

– Нам повезло, что у нас оказался большой круг родственников, к которым мы и обратились за помощью. Они откликнулись и кто сколько смог ссудили нам денег. Конечно, долги потом надо было возвращать. Однако, несмотря на поддержку родни, средств каждый год не хватало. Как-то из-за безденежья не смогли сделать протравку семян – обязательную технологическую операцию, – признается фермер. – В результате это обстоятельство сыграло с нами злую шутку. Уже сформировавшиеся колосья пшеницы покрылись головней – грибком, и зерна представляли собой пустышки. Приехав на поле, где шла жатва, увидел два груженных урожаем пшеницы автоприцепа. Так вот поначалу мне показалось, что они были загружены углем, ведь все зерно из-за головни оказалось черным… Элеваторы такой урожай принимать отказывались, поэтому пришлось сдавать его на спиртовые заводы по бросовой цене.

Важным шагом в годы становления стала кооперация «Тоқа» с таким же новообразованным хозяйством «Надежда». Объединили с ним землю, технику, совместно стали решать проб­лемы. Полученную прибыль делили поровну. Как показала жизнь, кооперация в сельском хозяйстве идет на пользу, плечо соратников и друзей помогает выстоять в трудных условиях. Отработав совместно десять лет, фермеры по обоюдному согласию вновь стали хозяйствовать самостоятельно.

Десять лет назад Боранбек Токаев передал руководство фермерским хозяйством своему сыну Адильбеку, который ранее в крупной столичной компании работал инженером. Следует отдать должное молодому человеку: он не позволил прерваться семейному делу и, оставив комфорт­ную городскую жизнь, взял в свои руки фермерское хозяйство. Инженерные знания и навыки помогли ему с успехом освоить трактор, комбайн и грузовой автомобиль.

К слову, легких кампаний в сельском хозяйстве не бывает, они всегда трудны и заставляют выкладываться в поле по полной. Поэтому опытные хлеборобы справедливо считают, что работать на земле сможет далеко не каждый. Адильбек Токаев смог, и это хороший пример того, как молодое поколение все же приходит работать в аграрный сектор.

...В зимний сезон в жизни фермерского хозяйства «Тоқа» настает затишье, которое, впрочем, тянется недолго. Забот, связанных с предстоя­щим полевым сезоном, хватает с избытком. К тому же Боранбек Токаев не расстается с сельской живностью, за которой нужен уход.

На машинном дворе хозяйства довелось увидеть строй различной техники. Ее представляют как видавшие виды советские тракторы-«ветераны», так и приобретенные недавно новые сельскохозяйственные машины. Фермеры смогли позволить себе эти покупки благодаря становлению своего хозяйства. Оно шло вместе с аналогичными процессами во всем Казахстане.

По словам Боранбека Токаева, пос­ле пережитых трудностей к нему наконец пришло некое душевное спокойствие за день сегодняшний и завтрашний. Того же он всем серд­цем желает своим согражданам и родной стране.