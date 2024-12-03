Работу над многотомником по истории Казахстана обсудили в Акорде

История, Наука
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Это академическое издание призвано стать основой для всех школьных и университетских программ, учебников и учебных пособий по отечественной истории

Фото: akorda.kz

Под председательством государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось выездное рабочее заседание научно-редакционной коллегии академического многотомного издания «История Казахстана с древних времен до наших дней», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В состав научно-редакционной коллегии вошли представители министерства науки и высшего образования, руководители и сотрудники казахстанских научно-исследовательских институтов и госархива, ученые-историки и эксперты.

В их числе генеральный директор Института археологии им. А.Х.Маргулана Акан Онгар, генеральный директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова Зиябек Кабульдинов, директор Научного института изучения Улуса Джучи Жаксылык Сабитов, директор республиканского информационного центра по изучению исторических материалов при Институте востоковедения имени Р.Б.Сулейменова Меруерт Абусеитова, главный научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова Болат Кумеков, заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган, заместитель генерального директора Института истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова Ержан Торайгыров и другие.

В ходе встречи Ерлан Карин отметил, что запланирован насыщенный двухнедельный график работы редакционной коллегии, главной задачей которой является научная экспертиза рукописи многотомника.

Госсоветник напомнил, что подготовка многотомной истории Казахстана, отвечающей самым современным научным подходам, была инициирована президентом Касым-Жомартом Токаевым в январе 2021 года в его статье «Независимость превыше всего». Это академическое издание призвано стать основой для всех школьных и университетских программ, учебников и учебных пособий по отечественной истории.

Ерлан Карин подчеркнул, что за эти годы проведена очень скрупулезная работа над многотомником по истории Казахстана, в которую было вовлечено практически все отечественное научное сообщество.

Научное руководство над каждым томом осуществляли пять казахстанских научно-исследовательских институтов: Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, Институт археологии им. А. Маргулана, Научный институт изучения Улуса Джучи, Институт востоковедения им. Р.Б.Сулейменова, Институт истории государства. В целом участие в качестве авторов статей и параграфов приняли более 250 казахстанских ученых-историков.

Работа над рукописью многотомного издания будет продолжена, запланированы разного рода экспертные обсуждения и научные экспертизы. Также предстоит большая работа по включению в многотомное издание качественных научных иллюстративных материалов, достоверных исторических карт, фотокопий архивных документов и других материалов с республиканских и краеведческих музеев и архивов.

 

 

#ученые #Карин #Акорда #история #многотомник

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