Рабы немы Свежий выпуск 959 Давид ГУТМАН

Третий по прибыли

Если кому-то эта цифра покажется неправдоподобной, то следует учесть, что со времен Древнего Рима терминология серьезно изменилась. Под рабством сейчас понимают контроль одного человека другим с целью эксплуатации и извлечения прибыли. В число этих невольников входят и секс-рабыни, и попавшие в долговую кабалу, и содержащие­ся в нечеловеческих условиях гастарбайтеры. По мнению экс­пертов, подпольная работорговля является третьим по уровню прибыльности криминальным бизнесом в мире, уступая лишь торговле оружием и наркотикам. Годовой доход, приносимый подневольными работниками своим владельцам, составляет порядка 16 млрд. долларов.

«Вполне возможно, – пишет социолог Кевин Бэйлз, автор книги «Новое рабство в глобальной экономике», – что рабский труд использовался для изготовления ваших ботинок или сахара, который вы добавляете в свой кофе. Рабы клали кирпичи, из которых состоит стена фабрики, на которой произведен ваш телевизор… Рабство позволяет снижать стоимость товаров по всему миру, поэтому рабовладение столь привлекательно сегодня».

Но вернемся к вышеупомянутому докладу Walk Free, в котором содержится два рейтинга: в них авторы проранжировали страны по относительному и абсолютному показателю. В первом худший результат у Мавритании – последней страны, отменившей в 1981 году работорговлю, но и сегодня там в рабстве находится более 4% населения страны. Во втором самый высокий показатель – у Индии с 14 млн. рабов. Среди них есть небольшой процент иностранцев, но в основном в этих странах в рабство попадают внутренние мигранты – бедные сельские жители, кочующие по стране в поисках заработка, поскольку около трети индийцев, по сути, нищенствуют, расходуя менее 1,25 доллара в день, что является корнем проблемы.



Формы – разные, суть – одна

Каким образом существует институт современного рабства?

Сегодня есть две его формы – рабство патриархальное и трудовое. Классическая, патриархальная форма – это когда невольник считается собственностью хозяина, сохраняется в ряде стран Азии и Африки, в частности, речь о Судане, Мавритании, Сомали, Пакистане, Индии, Таиланде, Непале, Мьянме и Анголе. Официально подневольный труд здесь отменен, но он сохраняется в форме архаичес­ких обычаев, на которые власти смотрят сквозь пальцы. Чтобы попасть в неволю, людям вовсе не обязательно покидать родные деревни. Местные землевладельцы охотно порабощают соседей за долги, а сельские общины по традиции принуждают выполнять грязные работы тех, кому не посчастливилось родиться в касте неприкасаемых.

Вторая, более современная форма рабства – так называемое трудовое рабство, появилась уже в ХХ веке, отличается от патриархального тем, что здесь работник не является собственностью хозяина, хотя и подчинен его воле. «Такая новая рабовладельческая система, – считает Кевин Бейлз, – присваивает экономическую ценность отдельных людей без какой-либо ответственности за их элементарное выживание. Экономическая эффективность нового рабства чрезвычайно высока: экономически убыточные дети, старики, больные или увечные просто выбраковываются. Иными словами, в новой системе рабства рабы – сменная деталь, добавляемая к процессу производства по мере необходимости и утратившая свою прежнюю высокую стоимость».

Согласно исследованиям, в 68% случаях – это принуждение к работе на стройке, фермах, обрабатывающих цехах и домашних хозяйствах. В 22% случаях – это сексуальная эксплуатация: принуждение к занятию проституцией, удерживание с целью насилия и практикующееся в некоторых восточных странах принудительное замужество. Также людей порабощают, чтобы наказать их за какой-то проступок, взять за них выкуп, добиться возврата долгов или заполучить донорские органы. В некоторых бедных странах, где имеют место вооруженные конфликты, повстанческие группировки обратились к торговле людьми, чтобы финансировать военные действия и набирать солдат.



В группе риска – беззащитные

Мировая пресса буквально пестрит просто ужасающими фактами. Как сообщала «Вашингтон таймс», в свое время Талибан покупал детей в возрасте от семи лет для использования в качестве террористов-смертников. Цена за одного ребенка колебалась от 7 000 до 14 000 долларов. А по оценкам международного Детского фонда ЮНИСЕФ, действующего под эгидой ООН, в настоящее время по всему миру около 300 тыс. людей младше 18 лет (по сути, детей) насильственным путем вовлечены в боевые действия. Безошибочно можно сказать, что большая часть из них станет калеками. Если не физически, то духовно...

Лишь чудом удалось избежать трагедии в афганской провинции Гильменд, где 8-летняя девочка не справилась с кнопкой на «поясе шахида». Но несколько дней после этого перепуганный ребенок находился в шоковом состоянии. Как выяснилось, стать террористкой-смертницей малышку готовил старший брат – один из высокопоставленных полевых командиров талибов. В конце прошлого года подобный случай произошел и в нигерийском городе Кано, лишь с той разницей, что несостоявшаяся шахидка была немного постарше.

Международные эксперты обращают внимание общественности и на такую наметившуюся на невольничьем рынке тенденцию: работорговцы все чаще используют для продажи беременных женщин из-за их будущих новорожденных. Младенцев продают на черном рынке, где прибыль делится между работорговцами, докторами, юристами, пограничниками и прочими. Матерям обы­­чно платят меньше обещанного, ссылаясь на затраты на дорогу и создание фальшивых документов. В итоге мать может получить за своего ребенка всего несколько сотен долларов.

Следует заметить, что дети и женщины являются двумя основными составляющими преступного промысла – на них приходится около 90% работорговли. Причем осуществляется это действие везде по-разному. В Индии, например, по сей день существуют целые касты, поставляющие дармовых работников, особенно детей, работающих на вредных производствах. А в северных провинциях Таиланда продажа в рабство дочерей является главным источником средств к существованию на протяжении столетий. «Здесь, – пишет Кевин Бейлз, – культивируется особая форма буддизма, который видит в женщине существо, неспособное достичь блаженства как высшей цели верующего. Рождение в женском обличье указывает на грешную жизнь в прошлом. Это своего рода наказание. Секс не грех, он только часть материального природного мира иллюзий и страдания. Тайский буддизм проповедует смирение и покорность перед страданием, ибо все происходящее – это карма, от которой человеку все равно не уйти. Такие традиционные представления очень облегчают функционирование рабства».

Другая ситуация в Северной Америке и Европе. Здесь среди стран, принимающих наибольшее количество продаваемых в рабство людей, лидируют Бельгия, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Таиланд, Турция и США. Женщины, привозимые работорговцами в Соединенные Штаты, используются в основном в секс-индустрии, включая стриптиз-клубы, шоу с подглядыванием и прикосновениями, массажные залы, предлагающие сексуальные услуги, и проституцию. Работорговцы используют различные способы для «усмирения» своих жертв, подвергая их голодовке, физическому насилию, избиению, ограничению в передвижениях, угрозам самим жертвам и их семьям, моральному унижению. Кроме того, нередко жертв насильно подсаживают на наркотики.

Для прекращения современной работорговли ООН призывает все государства мира решить ряд задач. Во-первых, правительство страны должно запретить торговлю людьми и наказывать за подобные акты. Во-вторых, за умышленное совершение торговли людьми в некоторых ее наиболее предосудительных формах правительство должно назначать наказание, соразмерное с наказанием за особо тяжкие преступления. В-третьих, повсеместно следует предпринимать серьезные и неустанные усилия с целью ликвидации торговли людьми.



