Ради будущего страны: партия «AMANAT» присоединяется к «Әділет»

В Астане состоялся очередной Съезд партии «AMANAT», по итогам которого партийцы подвели итоги деятельности по развитию страны и поддержали идею присоединения к партии «Әділет».

Фото: AMANAT

Данное решение принято в поддержку призыва Главы государства к консолидации всех прогрессивных общественно-политических сил вокруг общенациональных ценностей и целей на новом этапе развития страны.

В работе Съезда приняли участие делегаты со всех регионов Казахстана, члены Политического совета, депутаты Парламента, активисты молодежного крыла «Жастар Рухы» – всего более 1500 человек.

В своем выступлении спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов подчеркнул, что успешно реализуемые реформы Президента Касым-Жомарта Токаева сегодня формируют фундамент нового общества и новый облик государства. На первый план выходят главные ценности – укрепление независимости, благополучие и единство народа, целостность нации. Благодаря смелым решениям Главы государства полностью перезагружены все институты власти, усилилась политическая конкуренция, а общество обрело уверенный голос, который на деле влияет на принятие решений.

Спикер Мажилиса отметил, что кульминацией этих процессов, настоящим триумфом политики Президента Касым-Жомарта Токаева стало принятие новой Конституции, поддержанной подавляющим большинством казахстанцев на общенациональном референдуме. И сегодня страна вступила в новую историческую эру, в основе которой – человек, справедливость, закон и прогресс.

«Сейчас мы должны сделать шаг, который отвечает логике времени, интересам государства и запросу общества. Сегодня стране нужны не новые линии разделения, а новые точки объединения. И в этот ответственный момент мы должны присоединить наши ресурсы к новой политической партии «Әділет». И уже в составе одной пропрезидентской силы строить Справедливый и Прогрессивный Казахстан. Мы не отказываемся от своих принципов, убеждений и идей. Напротив, мы делаем их еще сильнее, расширяем возможности и выводим их на новый уровень развития», – заявил Ерлан Кошанов.

Председатель «AMANAT» назвал это решение партии естественным и зрелым политическим процессом, который поддержали партийцы на всех уровнях.

«АMANAT» – это завет предков и ответственность перед будущими поколениями. «Әділет» – это справедливость, которая является основой сильного и современного государства. Объединяя эти ценности, мы укрепляем общественное единство. В конечном счете у всех нас одна цель – сильный Казахстан, процветающая страна и благополучие каждого гражданина. Именно ради этой цели мы принимаем решение, которое станет не завершением пути, а началом новой главы нашей общей истории», – подчеркнул Ерлан Кошанов.

На Съезде подвели итоги масштабной работы партии по поддержке политического курса Главы государства.

О законодательной поддержке реформ рассказал депутат Мажилиса, руководитель парламентской фракции партии «AMANAT» Айдос Сарым. За время работы действующего созыва депутаты от фракции «AMANAT» разработали 104 из 118 инициированных законопроектов (88% всех законодательных инициатив), решающие самые актуальные вопросы развития страны, направили множество депутатских запросов, провели тысячи встреч, охватив сотни тысяч человек.

Выступая главной движущей силой политики Президента, партия планомерно решала самые наболевшие проблемы общества через социальные проекты. Так, проект «Қарызсыз қоғам» помог 1,5 млн человек в борьбе с закредитованностью. Программа «Ауыл аманаты» за счет микрокредитования под 2,5% позволила создать десятки тысяч рабочих мест на селе. В рамках «Жер аманаты» государству и народу возвращено 15 миллионов гектаров земель. Проект «Цифрлық қоғам» объединил госорганы, IT-сообщество и волонтеров для повышения цифровой грамотности во всех регионах. А «TURGYNDAR AMANATY» наладил прямой диалог жителей и госорганов для решения проблем в сфере ЖКХ.

За три года выполнено 70% предвыборной программы «Вместе с народом!»: построено 600 новых школ, повышены зарплаты госслужащих, врачей и работников культуры, открыты инсультно-кардиологические центры и запущен бесплатный скрининг. Итогом прямого диалога с профессиональными сообществами стало законодательное освобождение учителей от несвойственных функций и введение подъемных пособий до 10 миллионов тенге для сельских врачей.

В рамках подведения текущих итогов деятельности партии «AMANAT» перед делегатами выступили представители регионов, женского и молодежного крыла организации.

Сопредседатель Женского крыла, депутат Мажилиса Үнзила Шапақ акцентировала внимание на участии партии в продвижении новой Конституции и усилении роли женщин в госуправлении. Депутат Мажилиса Нұрсұлтан Байтілесов отметил эффективность Президентского молодежного кадрового резерва и вклад молодых парламентариев в ИТ-законотворчество.

Руководитель ППО «Онкоцентр» Гульмира Сагидуллина рассказала о запуске выездной медицинской экспедиции «АМАNАТ Керуені» для сельских жителей. Председатель Павлодарского областного маслихата Илья Теренченко заявил о поддержке курса Президента и важности консолидации усилий на местах. Итоги внутренней модернизации подвёл член Центральной контрольно-ревизионной комиссии Алибек Кадырбеков, сообщив о цифровизации внутрипартийных процессов.

Завершая работу Съезда, делегаты единогласно проголосовали за одобрение стратегического решения о присоединении к партии «Әділет». Одобренная Съездом инициатива демонстрирует готовность партийного сообщества выступать консолидированной платформой для поддержки созидательного вектора развития страны и стратегического курса Президента.