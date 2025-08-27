«Все было придумано ради эффектного ролика, – пояснили в департаменте. – Личность нарушительницы установлена, ее привлекли к ответственности за игнорирование правил эксплуа­тации транспортного средства».

Кроме того, камеры видеонаблюдения зафиксировали нахождение девушки за рулем без ремня безопасности. Это повлек­ло еще один административный штраф.

Как напомнили полицейские, в последнее время нередко можно слышать об эксцентричных выходках водителей ради хайпа в соцсетях. К сожалению, нередко они заканчиваются аварийными ситуациями, причем с тяжелыми последствиями. По словам сотрудников, правила существуют для того, чтобы их соблюдать.