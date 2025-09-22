Фото: Kazpravda.kz / Айман Аманжолова

Тысячи фанатов культового американского бойзбэнда вчера собрались возле стадиона «Астана Арена» задолго до начала концерта. Многие из них напевали песни любимой группы и устраивали небольшие перфомансы в ожидании встречи с кумирами детства и юности.

Организаторы предложили зрителям соблюдать дресс-код total white в стиле 2000-х годов. Повсюду в глаза бросались футболки с изображениями солистов Backstreet Boys.

Несмотря на ажиотаж с проверкой билетов, особого столпотворения не наблюдалось, досмотр все прошли быстро. Пока одни меломаны фотографировались возле стенда с афишей, другие люди выстроились в очередь за водой и бутербродами.

В начале музыкального вечера после диджейского сета на «разогреве» выступили популярные казахстанские артисты. Группа DoMiNo заставила публику немного поностальгировать под лирические композиции «Айым-ай» и «Лови дыхание мое». Затем зрители потанцевали под зажигательные ритмы песен Kúıиm и Elestet в исполнении певца Alem.

Пока любимые артисты задерживались, поклонники поп-группы зажигали на танцполе, пели песни и несколько раз организовали волну с телефонными фонариками. Это было красиво и эффектно.

Ровно в 21.00 на сцену вышли главные краши поколения миллениалов - Backstreet Boys. За полтора часа они спели два десятка песен, в том числе I Want It That Way, Everybody, Shape of My Heart, Show Me The Meaning of Being Lonely, As Long As You Love Me и многие другие хиты. Каждый из пяти солистов обратился к публике и поблагодарил казахстанцев за гостеприимство и теплый прием, при этом не забывая делать комплименты.

Белый цвет, олицетворяющий чистоту и нежность, получил особое символическое звучание, когда артисты принимали букеты цветов от зрителей. Позже Эй Джей Маклин даже спустился в зал и поприветствовал людей. Звуковое и световое оформление, а также видеографика шоу поразили своей мощью.



«Я была на медицинской конференции по работе и так удачно совпало, что получилось попасть на концерт. Весной выступали «Руки вверх!» и тогда мы с подругами подумали, что как здорово было бы увидеть вживую Backstreet Boys. Моя любимая песня из их репертуара – Everybody. Из участников группы могу выделить автора хитов Брайна Литтрелла. Думаю, что теперь и нашим детям интересно послушать такую лирику», – сказала зрительница из Усть-Каменогорска Олеся Акизова.

По данным организаторов на концерт приехали более 12 тысяч туристов из 24 стран.

«Астана - красивый чистый большой и современный город. Казахстанцы очень красивые, очень хорошие рестораны и вкусная еда. Очень хорошая организация, нету очереди , нету трафика , и волонтеры очень помогли. Дружные люди и гостеприимные. Все очень понравилось. Мы приехали с подругами, нас 6 человек, мы прилетели позавчера», – говорит зрительница из Монголии Сувта.

Своими впечатлениями поделились и другие иностранные гости.

«Я приехала из Калининградской области. Backstreet Boys – группа моей юности. Конечно, я не могла пропустить их концерт в Астане. В столице Казахстана побывала впервые. Красивый, гостеприимный город. Современная прекрасная архитектура, широкие проспекты, приветливые люди, вкусная кухня. С удовольствием приеду еще, чтобы провести здесь больше времени», – отметила россиянка Анна.

Многие фанаты отмечают слаженную организацию мероприятия. По словам зрительницы из Омска Марины Лось, пункты пропуска на арену работали слаженно, никто долго не стоял у входов.

«Я первый раз в Астане, приехали сюда ради концерта Backstreet Boys. Ваша столица очень порадовала, удивлены так, как будто приехали в Дубай. Все очень красиво. Жаль, что полтора часа пролетели незаметно. Кстати, мы случайно встретили солистов BSB у монумента «Байтерек», и один из них помахал рукой», – поделилась впечатлениями гостья из России.

Преданные поклонники группы Backstreet Boys остаются верными их творчеству на протяжении 30 лет. Жительница Якутии Юлия Васильева считает, что Астана уже становится культурной столицей всего СНГ, потому что здесь в последнее время проводятся концерты мировых звезд. Она отметила качественный звук и свет на концерте.

«Мы познакомились с туристами из Монголии, США, России, Китай, все были здесь. Мне импонируют баллады As Long As You Love Me, Shape of My Heart. Особенно приятно было услышать гармоничный сплав голосов, они до сих на топовом уровне и остались такими же красавцами, которыми были много лет назад. Многие девушки и женщины плакали от нахлынувших эмоций», – подчеркнула российская туристка.

В финале особенно трогательным моментом стало то, что артисты выучили слово «рахмет» и пообещали обязательно вернуться в Казахстан.